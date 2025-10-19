Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

Seçimde şaibe iddiası CHP'yi karıştırdı!

Kars’ta CHP 39. Olağan İl Kongresi’ne ‘şaibe’ iddialarının ardından gerinlik çıktı. Kongrede delegeler ve parti üyelerinin ortaya attığı iddiaların ardından tansiyon oldukça yükseldi.

IHA
19.10.2025
19.10.2025
’nin 39. Olağan İl Kongresi, Halk Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Selim Belediye Başkanı İlyas Barış Koç ile Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, mevcut İl Başkanı Onur Uludaşdemir’i eleştirdi. Uludaşdemir ise belediye başkanlarına cevap verdi.

Kongrede divan başkanı, CHP’li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in söz verdiği parti üyesi Ethem Arancıoğlu’nun “Bu yapılan kongre, kongre yönetmeliğine çok da uygun gitmiyor. Faaliyet raporu hakkında yoklama yaptırdınız ancak lehte ve aleyhte konuşan var mı diye sormadan oylattınız” şeklindeki tepkisi ve ardından fareler ile kediler üzerine anlattığı fıkra, salonda kısa süreli bir sessizliğe neden oldu.

Seçimde şaibe iddiası CHP'yi karıştırdı!

"CHP’DE ŞAİBELİ HİÇ KİMSE YOKTUR"

Ardından söz alan parti delegesi Kemal Yücesoy’un ortaya attığı ‘şaibe’ iddiası ise tepkilere neden oldu. Delege Kemal Yücesoy, "Şaibesiz, hiç denenmemiş yönetime CHP’nin ihtiyacı vardır" sözlerine oturum başkanı Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "CHP’de şaibeli hiç kimse yoktur. Lütfen Türkiye’nin her yerinde insanlar var. Ve bu AK Parti iktidarına koz veriyor. Ekrem İmamoğlu gibi birine şaibeli deniyor ülkede lütfen" diye cevap verdi.

CHP Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, geçtiğimiz günlerde yapılan ve Merkez İlçe Başkanlığını kazanan Tülay Çelik’in de seçimine şaibe karıştığına dikkat çekti.

Seçimde şaibe iddiası CHP'yi karıştırdı!

Selim Belediye Başkanı Barış Koç ise mevcut il başkanı Onur Uludaşdemir’in parti tüzüğüne göre değil kendi çıkarına göre hareket ettiğini söyledi. Uludaşdemir’in kendi hazırladığı liste ile merkez ilçe seçimini aldığını ileri sürdü. Mevcut Başkan Onur Uludaşdemir ve Ediz Nevruz Yantemur’un yarıştığı ve zaman zaman tartışmaların yaşandığı kongrede oy kullanma işlemleri başladı. Gergin geçen kongreden kimin CHP İl Başkanı çıkacağı ise merak ediliyor.

