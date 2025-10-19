Özgür Özel CHP'nin oy oranını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin, uluslararası alanda birçok kritik sorunun ya tam merkezinde ya da yanı başında olduğunu aktaran Özgür Özel, "Demokratik değerlerin savunulması için Türkiye'de büyük bir mücadele vermek durumundayız. Çünkü Türkiye'de demokrasi, insan hakları, seçme ve seçilme hakkı saldırı altında." görüşünü savundu.

"CHP SALDIRI ALTINDA"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine değinen Özel, yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan belediye başkanları ile CHP'nin kurumsal kimliğinin saldırı altında olduğunu iddia etti.

CHP'NİN OY ORANINI AÇIKLADI

CHP lideri, Avrupa ve dünya genelinin aksine Türkiye'de aşırı sağ değil, sosyal demokrasi ve sol partilerin yükseldiğini savundu.

Son yerel seçimlerde AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana ilk kez ikinci parti konumuna düştüğünü belirten Özgür Özel, "Otokrasi mi, demokrasi mi? Türkiye'de yapılacak seçimler bir referandum olacak. Yerel seçimlerde belediyelerin yüzde 65'ini kazandık. Şu anda CHP'nin oy oranı yüzde 41" dedi.