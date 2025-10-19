Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Editor
Editor
 Onur Kaya

Özgür Özel CHP'nin oy oranını açıkladı

CHP lideri Özgür Özel, Avrupa ve dünyadakinin aksine Türkiye'de sol partilerin yükselişe geçtiğini savundu. Özel, partisinin oy oranına ilişkin açıklama yaptı.

Özgür Özel CHP'nin oy oranını açıkladı
AA
19.10.2025
19.10.2025
Genel Başkanı , Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin, uluslararası alanda birçok kritik sorunun ya tam merkezinde ya da yanı başında olduğunu aktaran Özgür Özel, "Demokratik değerlerin savunulması için Türkiye'de büyük bir mücadele vermek durumundayız. Çünkü Türkiye'de , , seçme ve seçilme hakkı saldırı altında." görüşünü savundu.

Özgür Özel CHP'nin oy oranını açıkladı

"CHP SALDIRI ALTINDA"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine değinen Özel, yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan belediye başkanları ile CHP'nin kurumsal kimliğinin saldırı altında olduğunu iddia etti.

Özgür Özel CHP'nin oy oranını açıkladı

CHP'NİN OY ORANINI AÇIKLADI

CHP lideri, Avrupa ve dünya genelinin aksine Türkiye'de aşırı sağ değil, sosyal demokrasi ve sol partilerin yükseldiğini savundu.

Son yerel seçimlerde AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana ilk kez ikinci parti konumuna düştüğünü belirten Özgür Özel, "Otokrasi mi, demokrasi mi? Türkiye'de yapılacak seçimler bir referandum olacak. Yerel seçimlerde belediyelerin yüzde 65'ini kazandık. Şu anda CHP'nin oy oranı yüzde 41" dedi.

