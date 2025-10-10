Menü Kapat
17°
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Özgür Özel'in planı çöktü: 'Ekrem İmamoğlu'nu tasfiye edecekti'

CHP'de şaibeli kurultay sonrası yapılmak istenen baskın olağanüstü kuraltayla ilgili perde arkasını TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan anlattı. Kurultayın asıl amacının Ekrem İmamoğlu'nun tasfiye edilmesi olduğunu söyleyen Sözcan, bu planın İmamoğlu'nun kulağına gittiğini ifade etti.

Banu Iriç
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
10.10.2025
00:34
|
10.10.2025
10.10.2025
saat ikonu 00:34

TGRT Haber Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, 'nin 6 Nisan için alınan olağanüstü kararından tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun haberi olmadığını söyleyerek dikkat çekici iddia ortaya attı. Sözcan, CHP Genel Başkanı 'in kendisi hakkında söylenen "kukla genel başkan" söylemlerinden de kurtulmak için İmamoğlu'nun edilmeye çalıştığını açıkladı.

Özgür Özel'in planı çöktü: 'Ekrem İmamoğlu'nu tasfiye edecekti'


"EKREM İMAMOĞLU TASFİYE EDİLEECEKTİ"

Partinin tartışmaları sürecinde kurultay kararı alan Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu tasfiye planı çalıştığını şu sözlerle ifade etti:
"6 Nisan'daki olağanüstü kurultaydan Ekrem İmamoğlu'nun haberi yoktu. Özgür Özel ile ilgili "Silivri'ye teslim olmuş durumda, kukla genel başkan" deniyordu. Kayyum bahanesiyle işte bütün bunlardan kurtulacaktı. Ancak Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler bunu fark ediyorlar. Asıl amacın tasfiye olduğunu görüp bunu Ekrem İmamoğlu'na söylüyorlar."

Özgür Özel'in planı çöktü: 'Ekrem İmamoğlu'nu tasfiye edecekti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e belediye tepkisi! 'Önce çöpleri toplayın, millete su verin!'
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#chp
#özgür özel
#kurultay
#kayyum
#Tasfiye
#Politika
