Özgür Özel'in planı çöktü: 'Ekrem İmamoğlu'nu tasfiye edecekti'

TGRT Haber Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, CHP'nin 6 Nisan için alınan olağanüstü kurultay kararından tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun haberi olmadığını söyleyerek dikkat çekici iddia ortaya attı. Sözcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında söylenen "kukla genel başkan" söylemlerinden de kurtulmak için İmamoğlu'nun tasfiye edilmeye çalıştığını açıkladı.



"EKREM İMAMOĞLU TASFİYE EDİLEECEKTİ"

Partinin kayyum tartışmaları sürecinde kurultay kararı alan Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu tasfiye planı çalıştığını şu sözlerle ifade etti:

"6 Nisan'daki olağanüstü kurultaydan Ekrem İmamoğlu'nun haberi yoktu. Özgür Özel ile ilgili "Silivri'ye teslim olmuş durumda, kukla genel başkan" deniyordu. Kayyum bahanesiyle işte bütün bunlardan kurtulacaktı. Ancak Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler bunu fark ediyorlar. Asıl amacın tasfiye olduğunu görüp bunu Ekrem İmamoğlu'na söylüyorlar."