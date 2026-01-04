Maduro kimdir? Otobüs şoförlüğünden devlet başkanlığına...Nicola Maduro hayat hikayesiyle dikkat çekiyor

Kategoriler
Venezuela’nın devlet başkanı Nicolas Madura dünyanın en çok konuştuğu isimler arasına girdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle başlatılan operasyonda Venezuela’da yer yerinden oynarken, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakaladığı açıklandı. Peki, Maduro kimdir? İşte ünlü siyasetçinin hayatına ilişkin detaylar…
2 Ocak’ta yaptığı açıklamada ABD’nin istemesi halinde müzakereye açık olduğunu belirten Maduro, 3 Ocak’ta yapılan operasyonla yakalanarak ülke dışına çıkartıldı. Venezuela devlet başkanı Maduro’nun gözleri ve elleri bağlı fotoğrafları ABD tarafından dünya basınına servis edildi. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi yaptığı açıklamada Maduro'nun New York'ta "uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla" yargılanacağını belirtti. Heyecanla takip edilen gelişmelerin ardından Maduro’nun kim olduğuna ilişkin detaylar da yeniden gündem oldu…
Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro, meslek hayatının ilk yıllarında otobüs şoförü olarak çalıştı. Aynı zamanda sendikalarda yöneticilik de yaptı, zaman içinde usta bir siyasetçi haline geldi.
Uzun süre milletvekilliği yapan Maduro, 1998 yılında Meclis Başkanı seçildi. Ünlü isim aynı zamanda Venezuela'da Bolivar Devrimi'in kurucusu Hugo Chávez'in seçilmiş halefiydi. 2006-2013 yılları arasında Venezuela Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.
2013 yılında Chavez'in ölümünün ardından önce geçici devlet başkanı oldu, aynı yıl az farkla Venezuela'nın cumhurbaşkanı seçildi. Maduro da Chavez gibi sosyal refahın önemini vurguladı, sosyalizm ve popülizmi birleştiren bir yönetim sergiledi. Eşi Cilia Flores de uzun yıllar Hugo Chavez'i savunan avukatlardan biriydi.
Nicolas Maduro, 2017 yılında Venezuela Anayasası'nı yeniden yazma veya muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis'i devre dışı bırakma ve hatta feshetme yetkisine sahip yeni bir kurucu meclis kurdu. Ancak bu kararı ülkede tartışmalara yol açtı.
Maduro yeni anayasayı "uzlaşma ve barışı teşvik etmenin" bir yolu olarak sundu. Onu eleştirenler ise bunu Maduro'nun ülkede hakimiyetini güçlendirme girişimi olarak gördü.
Hiperenflasyon ve kitlesel dış göçlere rağmen Maduro, Chavez'in devletçi ekonomi politikalarını ısrarla uygulamaya devam etti. Venezuala'da 2019 yılında Meclis Başkanı Juan Guaido kendisini geçici devlet başkanı ilan etti.
ABD, Avrupa Birliği ve bazı Latin Amerika ülkeleri, Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdı. Israrla Maduro'nın Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı olduğu ülkeler arasında ise Rusya ve Çin'in yanı sıra Türkiye de vardı.
Nicolas Maduro 2024'te yapılan seçimi de kazanarak görevi sürdürdü; yönetimi ise muhalefeti bastırmak, kurumları kontrol altında tutmak ve Kurucu Meclis üzerinden Ulusal Meclis'i etkisizleştirmekle suçlandı.
Venezuela'nın ekonomik sorunları sürerken, 2020–2025 arasında ABD Venezuela'ya yaptırımları artırdı.ABD Dışişleri Bakanlığı 2020'de Maduro'yu, "narko-terörizm" ve "kokain ithal edilmesinde suç ortaklığı yapmak" ile suçladı.
ABD New York Güney Bölge Mahkemesi'nin kararıyla, Maduro'nun yakalanmasına yardım edecek kişi ya da kişilere 15 milyon dolar ödül verileceği açıklandı. Bu miktar, daha sonra önce 25, sonra 50 milyon dolara çıkarıldı.
Seçim zaferi sonrası Ocak 2025'te ikinci dönemine başlayan ABD Başkanı Donald Trump, çok uzun süredir Maduro'yu sert bir dille eleştiriyordu. Donald Trump, Maduro'yu, "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına liderlik etmekle" suçladı ve onu uyuşturucu kartelleriyle ve Tren de Aragua gibi suç örgütleriyle çalışarak Venezuela'yı "narko-devlete" dönüştürmekle suçladı.
Trump ayrıca Maduro'nun, 2024'teki seçimleri de hileyle kazandığını ve iktidarda kalmak için demokratik süreci yok ettiğini savundu. Maduro ise tüm suçlamaları "ABD'nin uydurduğu yalanlar" olarak nitelendirerek reddetti.
Trump yönetimi, Maduro'nun yanı sıra onun yakın çevresine ve bazı akrabalarına da yaptırım uygulamıştı. Son olarak Maduro'nun üç yeğeni, ona yakın bir iş insanı ve Venezuela petrolünü taşıyan şirketler yaptırım listesine alınmıştı.
ABD son dönemde ayrıca Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bazı teknelere ve uçaklara operasyonlar düzenlemiş, bu araçların Maduro yönetimi tarafından korunduğunu iddia etmişti. Venezuela yönetimi ABD'nin tüm suçlamalarını ve iddialarını reddetmişti.