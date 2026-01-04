Maduro kimdir? Otobüs şoförlüğünden devlet başkanlığına...Nicola Maduro hayat hikayesiyle dikkat çekiyor

SOSYAL REFAHIN ÖNEMİNİ VURGULADI

2013 yılında Chavez'in ölümünün ardından önce geçici devlet başkanı oldu, aynı yıl az farkla Venezuela'nın cumhurbaşkanı seçildi. Maduro da Chavez gibi sosyal refahın önemini vurguladı, sosyalizm ve popülizmi birleştiren bir yönetim sergiledi. Eşi Cilia Flores de uzun yıllar Hugo Chavez'i savunan avukatlardan biriydi.

Nicolas Maduro, 2017 yılında Venezuela Anayasası'nı yeniden yazma veya muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis'i devre dışı bırakma ve hatta feshetme yetkisine sahip yeni bir kurucu meclis kurdu. Ancak bu kararı ülkede tartışmalara yol açtı.

Maduro yeni anayasayı "uzlaşma ve barışı teşvik etmenin" bir yolu olarak sundu. Onu eleştirenler ise bunu Maduro'nun ülkede hakimiyetini güçlendirme girişimi olarak gördü.