iPhone’larda büyük sorun: Uçakta bataryalar şişiyor

HANGİ MODELLER ETKİLENİYOR?

Kullanıcı şikâyetlerine göre sorun tek bir modelle sınırlı değil. iPhone 16 Pro Max ve iPhone 15 gibi farklı modellerde benzer durumların yaşandığı ifade ediliyor. Bazı kullanıcılar, yetkili servislerde pil değişimi yapıldıktan sonra aynı sorunla tekrar karşılaşmadıklarını söylüyor. Değişim sonrası rahatlayanlar var yani, ama herkes için tablo aynı değil.