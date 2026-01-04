iPhone’larda büyük sorun: Uçakta bataryalar şişiyor

Kategoriler
Sosyal medyada paylaşılan deneyimler, bazı iPhone’larda uçuş sırasında pilin gözle görülür şekilde şiştiğini ortaya koyuyor. İnişten sonra normale dönen bu durum, uzmanlara göre hafife alınmamalı.
iPhone kullanıcılarının yaşadığı sorunlara bir yenisi daha eklendi. Son günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntü ve anlatımlara göre, bazı iPhone’larda uçuş esnasında pil şişmesi yaşanıyor. Telefon havadayken arka panelin çerçeveden ayrıldığı görülürken, uçak iniş yaptığında cihazın eski haline döndüğü belirtiliyor.
Paylaşımlarda dikkat çeken nokta şu: Aşırı ısınma, kalıcı kapanma ya da alev alma gibi doğrudan bir tehlike rapor edilmiyor. Ancak uçuş sırasında ortaya çıkan bu gözle görülür şişme, kullanıcıları tedirgin etmeye yetiyor.
Kullanıcı şikâyetlerine göre sorun tek bir modelle sınırlı değil. iPhone 16 Pro Max ve iPhone 15 gibi farklı modellerde benzer durumların yaşandığı ifade ediliyor. Bazı kullanıcılar, yetkili servislerde pil değişimi yapıldıktan sonra aynı sorunla tekrar karşılaşmadıklarını söylüyor. Değişim sonrası rahatlayanlar var yani, ama herkes için tablo aynı değil.
Uzmanların işaret ettiği temel neden, lityum pillerin yapısı. Bu piller zamanla içlerinde gaz oluşturabiliyor. Normal yer basıncında bu gaz sıkışık halde kalıyor. Uçak kabininde ise basınç, deniz seviyesine göre daha düşük. Basınç düşünce, pil içindeki gaz genleşiyor ve batarya geçici olarak şişiyor. Uçuş sırasında ortaya çıkan, inişten sonra kaybolan şişme de bu durumu açıklıyor.
Şişlik uçuş sonunda ortadan kalksa bile risk tamamen bitmiş olmuyor. Pilin genleşmesi, telefonun iç aksamına zarar verebilir. Bu da cihazın suya ve toza karşı dayanıklılığını azaltabilir. Daha önemlisi, hasar görmüş bir pil özellikle şarj sırasında ısıl sürüklenme riskini artırır. Yani sorun gözle görünmez hale gelse bile, arka planda tehlike devam edebilir.