TGRT Haber
TGRT Haber
16°
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e belediye tepkisi! 'Önce çöpleri toplayın, millete su verin!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'e sert tepki gösteren Erdoğan, CHP'li belediyelerde yaşanan su krizine de değindi. "Siz önce çöpleri toplayın, vatandaşlara su verin" diyen Erdoğan, "Kukla genel başkan ile ancak böyle oluyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile bir araya geldiği anları eleştiren Özgür Özel'e de sert sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kongre merkezinde düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 'e sert sözlerle yüklenen Erdoğan, ", Sayın Trump'ın planına son derece müspet cevap vermiş, böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur. Barışın tüm yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, Ankara, Kocaeli ve Bursa'da yaşanan su krizine de değinen Erdoğan, "Şehirleri 25-30 yıl öncesine götürdünüz. Kukla genel başkan ile ancak böyle oluyor." dedi.

"MECLİSİ TIKAMA GİRİŞİMLERİNİ BAŞARISIZLIĞA UĞRATTINIZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli vekillerimiz, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, yaklaşık 3 aylık aradan sonra grup toplantımızda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yeni yasama yılı ilk grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Öncelikle grubumuzda tüm vekillerimize geçtiğimiz yasama yılındaki gayretlerinizden ötürü en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. 1 Ekim 2024'ten Temmuz 2025'e kadar çok emek verdiniz. Önemli faaliyetlere imza attınız. Ana muhalefet partisi ve marjinallerin meclisi tıkama girişimlerini başarısızlığa uğrattınız. 'imiz 32 kanun teklifini kabul ederek yasalaştırdı.

"SALDIRILAR DERHAL DURMALI"

Engel olunmadığı takdirde Arz-ı Mevud hezeyanıyla hareket eden İsrail'in bölgemizi sürükleyeceği felaketlere dikkat çekiyoruz. direniş örgütü Hamas, Sayın Trump'ın barış planına son derece müspet cevap vermiş, böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur. Barışın tüm yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır.

"SOYKIRIM SUÇLARINDA HİTLER'İ BİLE GERİDE BIRAKTILAR"

Gazze halkının direniş iradesini kıramadılar. Kahraman evlatlara diz çöktüremediler, Gazze halkını teslim alamadılar. Zalime direnen mazlumlar da muhakkak olacaktır. İşgal sürdüğü müddetçe işgalcilere kıyam eden serden geçtiler de olacaktır. Ateşkes ve adil bir barış tüm taraflar için en makul tercihtir. Haydutlukla gidilecek hiçbir yer olmadığını İsrail'in anlaması gerekiyor. Soykırım suçlarında Hitler'i bile geride bıraktılar.

İsrail soykırım suçlarında Hitler'i geride bıraktı. Açlığı silah olarak kullanıp masum çocukları öldürdüler. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin kurulacak.

CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ SU KRİZİ

Ankara'da yaşanan su sıkıntısına değinen Erdoğan, "Öyle bir pişkinlik ki Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Siz önce çöpleri toplayın, vatandaşlara su verin. Önce bir çöp dağlarından ve kokulardan kurtarın vatandaşları. Şehirleri 25-30 yıl öncesine götürdünüz. Kukla genel başkan ile ancak böyle oluyor. Verilen koordinatların dışına istese de çıkamıyor." ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile çekilen resepsiyon fotoğrafı hakkında konuşan Erdoğan, "Yeni yasama yılının ilk gününde ortaya çıkan tablo umutlarımızın daha da artmasına vesile olmuştur. Karşılıklı saygı içinde sohbet edilmesi çok kıymetlidir. Dostane bir çay sohbetinin eleştirilecek bir yanı yoktur. Hiçbirimiz düşman değiliz, millete hizmet yolunda farklı kulvarlarda koşturan rakipleriz. Demokrasi dairesi geniştir, bunu daraltmak kimsenin haddi değildir. Ana muhalefet partisinin daha ilk günden Meclis'ten firar etmesi kendi bileceği iştir. Bir çift kelamı bir bardak çayı paylaştığı için en rezil hakaretlere maruz bırakılmışlardır. Bu linç tayfası CHP'nin eseridir. Linç korosunun karargahı da CHP Genel Merkezi'dir. Yıllarca haysiyet cellatlığı yaptılar. Sayın Özel yemezler. Bunu ne bize ne de millete yutturabilirsiniz. Fotoğrafa verilen tepki CHP'nin faşist zihniyetinin dışavurumudur." ifadelerini kullandı.

