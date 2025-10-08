Erdoğan'dan resepsiyon fotoğrafına ilk yorum! 'Tablonun parçası olamayanlar kendini hesaba çeksin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 görüşmelerinden enflasyona, yargı paketinden Trump ile görüşmesine kadar birçok önemli konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

ÇOK KONUŞULAN FOTOĞRAFA İLK YORUM

TBMM'nin yeni yasama yılı programında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ile bir araya geldiği anları da ilk kez anlatan Erdoğan, "O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir" ifadeleri kullandı.

"TABLONUN PARÇASI OLMAYANLAR OTURUP KENDİLERİNİ HESABA ÇEKMELİ"

Fotoğraf karesi üzerinden CHP'ye yüklenen Erdoğan, "Meclis açılış resepsiyonu davetine katılanların oradaki yer alışı bizim için çok çok önemliydi. DEM Grubuyla da orada bir araya geldik, sohbetlerimiz oldu. Bu sohbetlerin dışında da geleceğe yönelik neler yapılabilir? Bunları konuşma, görüşme fırsatımız oldu. Bundan sonrası da inşallah hayır olur diye düşünüyorum. Resepsiyonda çekilen fotoğraf karesine gelirsek. O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Birileri Türkiye’yi kamplara bölünmüş, paramparça gibi göstermeye çalışıyor, ancak hakikat oradaki birlik ve beraberlik tablosudur. O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir" ifadelerini kullandı.