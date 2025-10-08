Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Erdoğan'dan resepsiyon fotoğrafına ilk yorum! 'Tablonun parçası olamayanlar kendini hesaba çeksin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı programında Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile bir araya geldiği anları ilk kez anlattı. "O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir" diyen Erdoğan CHP'ye gönderme yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 12:19

, ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerinden enflasyona, paketinden Trump ile görüşmesine kadar birçok önemli konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'dan resepsiyon fotoğrafına ilk yorum! 'Tablonun parçası olamayanlar kendini hesaba çeksin'

ÇOK KONUŞULAN FOTOĞRAFA İLK YORUM

TBMM'nin yeni yasama yılı programında Gelecek Partisi Genel Başkanı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ile bir araya geldiği anları da ilk kez anlatan Erdoğan, "O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir" ifadeleri kullandı.

Erdoğan'dan resepsiyon fotoğrafına ilk yorum! 'Tablonun parçası olamayanlar kendini hesaba çeksin'

"TABLONUN PARÇASI OLMAYANLAR OTURUP KENDİLERİNİ HESABA ÇEKMELİ"

Fotoğraf karesi üzerinden 'ye yüklenen Erdoğan, "Meclis açılış resepsiyonu davetine katılanların oradaki yer alışı bizim için çok çok önemliydi. DEM Grubuyla da orada bir araya geldik, sohbetlerimiz oldu. Bu sohbetlerin dışında da geleceğe yönelik neler yapılabilir? Bunları konuşma, görüşme fırsatımız oldu. Bundan sonrası da inşallah hayır olur diye düşünüyorum. Resepsiyonda çekilen fotoğraf karesine gelirsek. O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Birileri Türkiye’yi kamplara bölünmüş, paramparça gibi göstermeye çalışıyor, ancak hakikat oradaki birlik ve beraberlik tablosudur. O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Hiç endişe etmeyin!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halkbank açıklaması! 'O iş bizim için bitmiştir'
ETİKETLER
#chp
#enflasyon
#cumhurbaşkanı erdoğan
#f-35
#azerbaycan
#ahmet davutoğlu
#yargı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.