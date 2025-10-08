Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Hiç endişe etmeyin!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Enflasyona dair önemli mesajlar veren Erdoğan, "Programımızı kararlılıkla ve başarıyla uygulamaya da devam ediyoruz" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 11:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonla ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, Türkiye ekonomisinin güçlü temeller üzerinde yükseldiğinin atını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Hiç endişe etmeyin!

"PROGRAMIMIZI BAŞARIYLA UYGULAMAYA DA DEVAM EDİYORUZ"

Enflasyonun eylül ayında beklentilerin üzerinde çıkmasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Dönemsel etkilerden dolayı eylül ayında enflasyon, beklentilerin üzerinde geldi, doğru. Ama kimse bu durumu, Türkiye ekonomisine yönelik bir karamsarlık tablosuna dönüştürmesin. Çünkü biz günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir program yürütüyoruz. Programımızı kararlılıkla ve başarıyla uygulamaya da devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Hiç endişe etmeyin!

"GÜÇLÜ TEMELLER ÜZERİNDE YÜKSELİYOR"

Ekonomide tablonun tamamına odaklandıklarını aktaran Erdoğan, "Enflasyonla mücadele şüphesiz ki kolay değil. Geçmişte bu mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık. Bugün yine biz ulaşırız. Çünkü biz bu konuda deneyimliyiz. Bu işi biliyoruz ve bundan nasıl sıyrılırız, bunun gayreti içerisindeyiz. Türkiye ekonomisi, hiç endişe etmeyin, güçlü temeller üzerinde yükseliyor" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halkbank açıklaması! 'O iş bizim için bitmiştir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Vladimir Putin ile görüştü
Suriye'de sıcak saatler! Suriye güvenlik güçleri ve PKK/YPG ateşkes anlaşmasına vardı
ETİKETLER
#Politika
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.