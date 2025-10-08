Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Hiç endişe etmeyin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonla ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan, Türkiye ekonomisinin güçlü temeller üzerinde yükseldiğinin atını çizdi.

"PROGRAMIMIZI BAŞARIYLA UYGULAMAYA DA DEVAM EDİYORUZ"

Enflasyonun eylül ayında beklentilerin üzerinde çıkmasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Dönemsel etkilerden dolayı eylül ayında enflasyon, beklentilerin üzerinde geldi, doğru. Ama kimse bu durumu, Türkiye ekonomisine yönelik bir karamsarlık tablosuna dönüştürmesin. Çünkü biz günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir program yürütüyoruz. Programımızı kararlılıkla ve başarıyla uygulamaya da devam ediyoruz" dedi.

"GÜÇLÜ TEMELLER ÜZERİNDE YÜKSELİYOR"

Ekonomide tablonun tamamına odaklandıklarını aktaran Erdoğan, "Enflasyonla mücadele şüphesiz ki kolay değil. Geçmişte bu mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık. Bugün yine biz ulaşırız. Çünkü biz bu konuda deneyimliyiz. Bu işi biliyoruz ve bundan nasıl sıyrılırız, bunun gayreti içerisindeyiz. Türkiye ekonomisi, hiç endişe etmeyin, güçlü temeller üzerinde yükseliyor" diye konuştu.