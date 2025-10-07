Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Vladimir Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM

Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının da adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye’nin barış için çalışmayı sürdüreceğini belirtti. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.