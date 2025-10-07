Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Suriye'de sıcak saatler! Suriye güvenlik güçleri ve PKK/YPG ateşkes anlaşmasına vardı

Suriye'nin Halep ilinde, Suriye güvenlik güçleri ile ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki şiddetli çatışmalar meydana gelmişti. Çatışmaların ardından Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinden Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre örgütün işgali altındaki Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde ateşkes anlaşmasına varıldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suriye'de sıcak saatler! Suriye güvenlik güçleri ve PKK/YPG ateşkes anlaşmasına vardı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 15:21

'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde 6 Ekim'de 23.00 sularında başlayan çatışmalarda terör örgütü PKK/YPG, yüksek binalara yerleştirdiği keskin nişancılar ve havan saldırıları ile güçlerini ve sivilleri hedef aldı.

Suriye'de sıcak saatler! Suriye güvenlik güçleri ve PKK/YPG ateşkes anlaşmasına vardı

KENT GENELİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ARTTIRILDI

Terör örgütü PKK/YPG, havan saldırılarıyla Halep kent merkezi Bustan Kasr'daki sebze halini ve Rahman Cami çevresini hedef alırken kent merkezinin birçok noktasından sesleri duyuldu. Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, çatışmaların yaşandığı bölgelere askeri takviye göndererek kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Suriye'de sıcak saatler! Suriye güvenlik güçleri ve PKK/YPG ateşkes anlaşmasına vardı

ATEŞKES ANLAŞMASI DUYURULDU

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinden Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, "10 Mart Anlaşması'na bağlıyız ve herhangi bir askeri operasyon niyetimiz yok." ifadeleri kullanıldı.

Suriye'de sıcak saatler! Suriye güvenlik güçleri ve PKK/YPG ateşkes anlaşmasına vardı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba da Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları sonucu 25 sivilin yaralandığını belirtti. SANA'nın haberinde, terör örgütü PKK/YPG'nin, güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef alması sonucunda 1 güvenlik personelinin hayatını kaybettiği, 3 personelin yaralandığı ifade edildi. Haberde, çatışmalarda bir basın mensubunun hafif yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Daha sonra, El-İhbariyye'ye konuşan bir yetkili, terör örgütü PKK/YPG ile çatışmaların ardından ateşkesin sağlandığını ve anlaşmanın yürürlüğe girdiğini bildirdi. Halep Valiliğinden yapılan açıklamada, 7 Ekim itibarıyla şehir genelindeki tüm eğitim ve kamu kurumlarında faaliyetlere ara verildiği duyuruldu.

Suriye'de sıcak saatler! Suriye güvenlik güçleri ve PKK/YPG ateşkes anlaşmasına vardı

YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Olay yerinde bulunanlar yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Tıp fakültesi öğrencisi Eyhem el-Ulabi, top mermileri düştüğü sırada bölgede olduğunu söyledi. Patlamaları ilk olarak Halep Stadyumu'ndayken duyduğunu aktaran Ulabi, sonrasında evine döndüğünü kaydetti.

Ulabi, "Bu kadar şiddetli olacağını tahmin etmemiştim. Eve döndükten sonra yemek yiyordum, bir anda top mermisi düştü. Şarapnel bacağıma girip çıktı. Çok şükür yara hafifti." dedi.

Suriye'de sıcak saatler! Suriye güvenlik güçleri ve PKK/YPG ateşkes anlaşmasına vardı

"ALLAH KİMSEYE BÖYLE BİR ŞEY YAŞATMASIN"

Havan topunun mahalle parkının kapısına düştüğünü ve bekçinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Üçüncü kattaki evime nasıl şarapnel girdi, hala anlayamıyorum. Hastaneye kaldırıldım, görüntüler gerçekten çok ağırdı. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın." diye konuştu.

Suriye'de sıcak saatler! Suriye güvenlik güçleri ve PKK/YPG ateşkes anlaşmasına vardı

"CESET PARÇALARINI TOPLADILAR"

Seyful Devle Mahallesi sakini Mahmud Tican ise saldırıların gece saat 23.00 sularında başladığını dile getirdi. Patlamadan dakikalar sonra dışarı çıktığını anlatan Tican, "Parkın bekçisini yerde cansız şekilde bulduk. O sırada bölgede bulunan bir doktor da yaralandı. 4-5 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Evlerin ve arabaların camları kırıldı. Sivil savunma ekipleri saat 03.00 gibi olay yerine gelip ceset parçalarını topladı." ifadelerini kullandı.

Suriye'de sıcak saatler! Suriye güvenlik güçleri ve PKK/YPG ateşkes anlaşmasına vardı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Esam Abdulkadir de gece saatlerinde evinde olduğunu ve şiddetli bir patlama sesi duyduğunu belirterek, "Evimin camları kırıldı, şarapnel parçaları içeri girdi. Komşulardan biri bacağından yaralandı. Parkta iki kişi yere düştü, biri olay yerinde hayatını kaybetti." dedi.

6 Ekim sabahında PKK/YPG'nin Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerine konuşlandırdığı keskin nişancılar, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin kontrol noktalarını hedef almıştı. Terör örgütü, akşam saatlerine kadar, iki mahalleye bitişik yerleşim alanlarını havan ve top atışlarıyla hedef almış, onlarca ailenin yerinden edilmesine neden olmuştu.

Suriye'de sıcak saatler! Suriye güvenlik güçleri ve PKK/YPG ateşkes anlaşmasına vardı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye'de patlama, dumanlar gökyüzünü kapladı
ETİKETLER
#suriye
#güvenlik
#çatışma
#Halep
#Pkk/ypg
#Havan Saldırı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.