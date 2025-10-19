Cezaevinde bulunan CHP'li Turgay Erdem yoğun bakıma kaldırıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem dahil 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. CHP’li Turgay Erdem, rahatsızlanması üzerine Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Cezaevinde tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, rahatsızlanması sebebiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdem'in avukatı Deniz Baykal, müvekkilinin yoğun bakımda bulunduğunu belirtti.

MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu marifetiyle kayyum atandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Öte yandan kayyum atanan şirketin de Proanaliz Yapı Denetim Şirketi olduğu öğrenildi