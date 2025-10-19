Menü Kapat
 Özge Sönmez

Cezaevinde bulunan CHP'li Turgay Erdem yoğun bakıma kaldırıldı

Bursa'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yoğun bakıma kaldırıldı.

19.10.2025
19.10.2025
saat ikonu 15:52

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, ve soruşturması kapsamında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem dahil 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. CHP’li Turgay Erdem, rahatsızlanması üzerine ’ne sevk edildi.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Cezaevinde tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, rahatsızlanması sebebiyle Bursa 'ne kaldırıldı. Erdem'in avukatı Deniz Baykal, müvekkilinin yoğun bakımda bulunduğunu belirtti.

Cezaevinde bulunan CHP'li Turgay Erdem yoğun bakıma kaldırıldı

MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu marifetiyle kayyum atandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.
Öte yandan kayyum atanan şirketin de Proanaliz Yapı Denetim Şirketi olduğu öğrenildi

