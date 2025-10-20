Eyüpspor Kasımpaşa maç skoru kaç kaç? 5 maçlık hasret sona erdi

Kategoriler
İkas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig 9. hafta son maçında Kasımpaşa'yı evinde 2-0 mağlup etti.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mame Thiam ve 90+4. dakikada Umut Bozok attı.
İkas Eyüpspor, Selçuk Şahin ile yollarını ayırdıktan sonra, yeni teknik direktörü Orhan Ak ile ligde 5 hafta aradan sonra kazandı.
Eyüpspor, en son 25 Ağustos tarihinde Corendon Alanyaspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek 3 puanı almıştı.
Bu mücadeleyle birlikte İkas Eyüpspor 8 puana ulaşarak 15. sıraya çıktı.
Kasımpaşa ise 9 puanda kaldı ve 11. sırada bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İkas Eyüpspor, Trabzonspor deplasmanında mücadele edecek.
Kasımpaşa ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.