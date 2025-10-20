Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
14°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Eyüpspor Kasımpaşa maç skoru kaç kaç? 5 maçlık hasret sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta kapanış karşılaşmasında İkas Eyüpspor, Orhan Ak yönetiminde çıktığı ilk maçta Kasımpaşa'yı kendi sahasında yenmeyi başardı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 22:54
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 22:54

İkas Eyüpspor, 9. hafta son maçında 'yı evinde 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Mame Thiam ve 90+4. dakikada Umut Bozok attı.

İkas Eyüpspor, Selçuk Şahin ile yollarını ayırdıktan sonra, yeni teknik direktörü Orhan Ak ile ligde 5 hafta aradan sonra kazandı.

Eyüpspor, en son 25 Ağustos tarihinde Corendon Alanyaspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek 3 puanı almıştı.

Bu mücadeleyle birlikte İkas Eyüpspor 8 puana ulaşarak 15. sıraya çıktı.

Kasımpaşa ise 9 puanda kaldı ve 11. sırada bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İkas Eyüpspor, Trabzonspor deplasmanında mücadele edecek.

Kasımpaşa ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

