Eyüpspor'da Orhan Ak'tan ilk maçında 3 puan!

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Kasımpaşa'yı ağırladı. Ev sahibi ekip, Mame Thiam (15) ve Umut Bozok'un (90+) golleriyle 2-0 galip geldi.

EYÜPSPOR'DA ORHAN AK'TAN ZAFER AÇIKLAMASI

Yeni takımıyla ilk maçında galip gelen Orhan Ak, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, maçın başından sonuna kadar inanılmaz bir oyun sergilediler. Hafta başında olumlu havayı sezmiştim çünkü çok deneyimli, karakterli, potansiyelli bir oyuncu grubuna sahibim. O yüzden işlerimiz daha kolaylaştı. Maçtan da net bir skorla ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Ali Can Alp.

ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Kerem Demirbay (Dk. 85 Emre Akbaba), Legowski, Halil Akbunar (Dk. 67 Ampem), Yalçın Kayan (Dk. 75 Stepanenko), Serdar Gürler (Dk. 85 Seslar), Thiam (Dk. 86 Umut Bozok).

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu (Dk. 85 Emre Taşdemir), Baldursson, Cem Üstündağ (Dk. 85 Yusuf Barası), Fall (Dk. 62 Cafu), Diabate, Ali Yavuz Kol, Kubilay Kanatsızkuş.

Goller: Dk. 15 Thiam, Dk. 90+4 Umut Bozok (ikas Eyüpspor).

Sarı kartlar: Dk. 5 Kerem Demirbay (ikas Eyüpspor), Dk. 53 Cem Üstündağ (Kasımpaşa).