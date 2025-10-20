Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Şampiyon Toprak Razgatlıoğlu Türkiye'ye döndü: Havalimanında coşkulu karşılama!

2025 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, üçüncü kez yaşadığı zaferle yurda döndü. Başarılı sporcu, İstanbul Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Şampiyon Toprak Razgatlıoğlu Türkiye'ye döndü: Havalimanında coşkulu karşılama!
Burak Ayaydın
20.10.2025
20.10.2025
Şampiyon Toprak Razgatlıoğlu'na havaalanında; eski milli motosikletçi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda genel klasmanda ikinci olan Can Öncü ile milli motosikletçi Deniz Öncü eşlik etti. Ayrıca milli sporcuları; TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, başkan vekili Ogün Baysan ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Bir grup motosikletsever, terminal önünde lastik yakarak ve 'Türkiye seninle gurur duyuyor' tezahüratı yaparak Toprak'a destek oldu.

Şampiyon Toprak Razgatlıoğlu Türkiye'ye döndü: Havalimanında coşkulu karşılama!

TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NDAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Çiçeklerle karşılanan Toprak Razgatlıoğlu; basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sezona çok iyi başlayamamıştık ama her geçen hafta kendimizi geliştirdik. Sonunda hedefimiz olan dünya şampiyonluğunu kazandık. 1 numara kullanmaya başladıktan sonra her şeyin yolunda gideceğini zannetmiyordum ama sonunda 1 numarayla da şampiyonluğu elde ettik. Şanssızlığımızı kırmış da olduk. Çok zorlu bir sezondu. Sadece motosikletin üzerinde bizi görüyorsunuz ama arka tarafta çok büyük bir emek var. Bu tamamen takım çalışmasıydı. Bizi destekleyen, güzel yorumlarıyla güçlendiren herkese teşekkür ediyorum. Bu bizim dünya şampiyonluğumuz. Bu ünvanı hep birlikte kazandık. Özellikle son hafta sonu çok stresliydi. Kısa yarışta rakibimizin bize çarpması sonucu mücadele dışında kaldık. Ama sakin kalarak sadece yarışa odaklandık. Şampiyon olmak için ilk 10'da bitirmemiz gerekiyordu. Podyumda bitirdik ve en büyük hedefimiz dünya şampiyonluğuydu. Sadece 1 şampiyonluk hayali kurmuştum ama Allah 3 kez nasip etti. Bunun için çok mutluyum.

Şampiyon Toprak Razgatlıoğlu Türkiye'ye döndü: Havalimanında coşkulu karşılama!

MotoGP'ye dünya şampiyonu olarak geçmek çok önemliydi. MotoGP'ye daha güçlü ve motive bir şekilde gidiyorum. Gelecek sene bizim için daha zorlu olacak. Şu anki yarıştığımdan farklı bir motosiklete bineceğim. Buna alışma sürecim olacak. Zorlu bir dönem bizi bekliyor. Sizlerin desteğiyle bu zorlukları aşacağımızı düşünüyorum. Bizim için ilk sene çok önemli ama en büyük hedefim 2027. Her şeyin daha farklı olacağını düşünüyorum. İnşallah orada da başarı elde ederim. MotoGP'ye gitmek ayrı bir şey ama orada başarı en büyük hedefim. Ayrıca Kenan ağabeyin de üzerimizde çok büyük emeği var. Ona çok teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonluğunu elde ederek onun verdiği mücadelenin karşılığını vermeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Şampiyon Toprak Razgatlıoğlu Türkiye'ye döndü: Havalimanında coşkulu karşılama!

KENAN SOFUOĞLU'NDAN TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NA TAM DESTEK

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, şampiyon sporcuya dair net konuştu ve "Toprak'ın başarısını dile getirmek ve ülkemizde böyle karşılanması çok önemli. Verdiği mücadele neticesinde aldığı başarıları, motor sporları dünyası çok iyi biliyor. Ülkemizde de son 2 yıldır hak ettiği değeri görmeye başladı. Bu da medya mensuplarımızın sayesinde oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Çok zorlu bir hafta sonu geçirdik. Ancak günün sonunda şampiyonlukla Türkiye'ye döndük. Şimdi Toprak'ın önünde MotoGP Dünya Şampiyonası var. 2026'da daha zorlu bir turnuva onu bekliyor. Biz, medyamız, federasyonumuz; Gençlik ve Bakanlığı'mız onun destekçisi. Siz arkamızda durdukça daha çok şampiyonluklarla geleceğiz. Motosiklette güzel başarılar elde ettik. Başarmaya da devam edeceğiz." dedi.

Şampiyon Toprak Razgatlıoğlu Türkiye'ye döndü: Havalimanında coşkulu karşılama!

Sıkça Sorulan Sorular

TOPRAK RAZGATLIOĞLU İÇİN YENİ SEZON NASIL OLACAK?
Klasman yükselten sporcumuz, daha zorlu bir seviyede mücadele verecek.
