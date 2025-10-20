Anadolu Efes'ten 101 sayı geldi: Karşıyaka yine kaybetti!

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasının kapanış maçında Karşıyaka'ya konuk oldu. Yüksek tempolu mücadelede 101-87 Anadolu Efes zaferiyle sonuçlanırken, Karşıyaka ise toplamda 3. mağlubiyetini yaşadı.

ANADOLU EFES KOÇU IGOR KOKOSKOV'DAN GALİBİYET SÖZLERİ

"Daha önce de söylediğim gibi Karşıyaka’nın çok iyi bir basketbol organizasyonu var. Sorumluluklarımızın farkındayız, onları yerine getirmeye çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz. Bugün savunmadaki agresifliğimiz önemliydi ve bunu devam ettirmeliyiz."

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz.

Karşıyaka: Chiozza 12, Manning 6, Alston 22, Samet Geyik 10, Moore 12, Young 20, Gordic 5, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Mert Celep.

Anadolu Efes: Larkin 21, Erkan Yılmaz 2, Dessert 9, Babb, Smits 13, Şehmus Hazer 8, Loyd 12, Dozier 15, Swider 11, Jones 10, Sarper David Mutaf.

1. Periyot: 34-25

Devre: 50-47

3. Periyot: 65-71

https://x.com/KSKBasket/status/1980331672467095685