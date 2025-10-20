Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Anadolu Efes'ten 101 sayı geldi: Karşıyaka yine kaybetti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Karşıyaka ile Anadolu Efes sahaya çıktı. Mavi beyazlılar, İzmir deplasmanında 101 sayı atarak galip geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Anadolu Efes'ten 101 sayı geldi: Karşıyaka yine kaybetti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 21:50

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasının kapanış maçında Karşıyaka'ya konuk oldu. Yüksek tempolu mücadelede 101-87 Anadolu Efes zaferiyle sonuçlanırken, Karşıyaka ise toplamda 3. mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes'ten 101 sayı geldi: Karşıyaka yine kaybetti!

ANADOLU EFES KOÇU IGOR KOKOSKOV'DAN GALİBİYET SÖZLERİ

"Daha önce de söylediğim gibi Karşıyaka’nın çok iyi bir basketbol organizasyonu var. Sorumluluklarımızın farkındayız, onları yerine getirmeye çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz. Bugün savunmadaki agresifliğimiz önemliydi ve bunu devam ettirmeliyiz."

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz.

Karşıyaka: Chiozza 12, Manning 6, Alston 22, Samet Geyik 10, Moore 12, Young 20, Gordic 5, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Mert Celep.

Anadolu Efes: Larkin 21, Erkan Yılmaz 2, Dessert 9, Babb, Smits 13, Şehmus Hazer 8, Loyd 12, Dozier 15, Swider 11, Jones 10, Sarper David Mutaf.

1. Periyot: 34-25

Devre: 50-47

3. Periyot: 65-71

https://x.com/KSKBasket/status/1980331672467095685

Sıkça Sorulan Sorular

ANADOLU EFES BU ZAFERLE BİRLİKTE HANGİ KONUMDA?
İstanbul ekibi, an itibarıyla ligde 4'te 4 yaptı ve kayıpsız devam etti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Napoli başkanından milli takım analizi: Yaş sınırı koydu!
İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu: Beşiktaş kritiği!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.