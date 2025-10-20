Cezaya fasıl molası! Darbuka ve keman eşliğinde oynadılar

Karabük'te gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde durdurulan otobüs şoförünün, sahip olduğu ehliyet sınıfının aracı kullanmaya uygun olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine hem sürücüye hem de araç sahibine cezai işlem uygulandı. Cezai işlemler sürerken ilginç anlar yaşandı. Bir düğün dönüşü otobüste bulunan ve çalgıcılardan oluşan grup, yanlarında taşıdıkları darbuka ve kemanla trafik ekiplerine sürpriz yaptı. Otobüsün yanında mini bir fasıl başlatan çalgıcılar, oyun havası eşliğinde eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Darbuka ve kemanla çalınan müzikle birlikte bazı vatandaşlar tempo tutarken, bu sıra dışı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Şoför ve araç sahibine ise ayrı ayrı 9 bin 267 TL trafik cezası uygulandı.