Aziz İhsan Aktaş olayı neden sadece CHP'li belediyelerde? Fatih Atik'ten çarpıcı tespit: Bir ilk yaşanıyor

Türkiye'yi sarsan ve CHP'li belediyelerle birlikte anılan yolsuzluk soruşturmasında iddianame tamamlandı. İddianamede yolsuzluk ağının kurucusu Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesinin talep edildiği belirtildi.

Şüpheli konumundaki belediye başkanları için istenen cezaların da yer aldığı iddianamede gizli tanık ifadeleri ve ihbarlara da yer verildi. Konuyla ilgili TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik programında önemli bilgi ve değerlendirmeler paylaşıldı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik "Sistematik bir ihale yolsuzluğu var." diyerek Aziz İhsan Aktaş'ın AK Partili belediyelerden de ihale almasına karşın neden böyle bir olayın yaşanmadığı konusunda "Onlar bu sistemin içinde değil." diyerek yolsuzluk zincirinin nasıl işlediğini açıkladı. İşte Atik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"SAYIŞTAY DENETİMİNDE ÇIKAN DURUM YOK BURADA"

"Her belediyede olan Sayıştay denetiminde de ortaya çıkan durum yok burada. Sistematik halde yapılan bir ihale yolsuzluğu var. Bunun tepesinde de Aziz İhsan Aktaş var, belediye başkanı olarak da Rıza Akpolat var. Her yerde önümüze çıkabilecek şeyler değil bunlar.

"BU İŞİN İMAMOĞLU'NA UZANMASININ SEBEBİ..."

Savcılar sadece ahtapotun bir kolunu ortaya çıkarmışlar. Devamında gelecek iddianamelerde bu sistemin bütünü ortaya çıkacak. İddianamede bu işin Ekrem İmamoğlu'na uzanmasının sebebi zaten bu.

Yüzde 10'luk-12'lik hak ediş payının oluşturulduğu havuzdan bahsediliyor. Her ihalede İETT de dahil olmak üzere bu sisteme aktarılan bir para var. Yaklaşık maliyetler artırılarak ihaleyi alan firmaya yüklenmeden doğrudan devletin-vatandaşın kesesinden bu oluşturulan ekosistem içindeki havuza aktarılan bir paradan söz ediliyor. Yani bu dosyada hiçbir şey yok denilebilecek bir şey değildir.

SAYIŞTAY DENETİMİ İLE İDDİANAME ARASINDAKİ FARK NE?

İstanbul Beşiktaş'tan ta Adana'ya, Adıyaman'a belki başka illere uzanan bir zincirden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ahtapot benzetmesinin temasını burası oluşturuyor bence.

Sayıştay ile bu iddianameler arasında şöyle bir farklılık var. Sayıştay'da her belediyeye farklı denetçiler gider ve olaya tek tek dosya dosya bakar ama burada savcılar, itiraflardan hareketle büyük resmi hepimizin önüne koyuyorlar.

"MUSTAFA MUTLU'YU BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE MONTE EDEN ERDOĞAN TOPRAK"

Mustafa Mutlu'yu Beşiktaş Belediyesi'ne monte eden Erdoğan Toprak. Mutlu, bu ihale işlerinde çok uzman. Rıza Akpolat, Mustafa Mutlu'ya şu belediyeye, bu belediyeye git diyerek oradaki ihale işlerini de organize et. İşte Adana'ya, Adıyaman'a uzanıyorlar vs. Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın aracılığıyla diğer belediyelere de uzanıyor."

"NEDEN AK PARTİLİ BELEDİYELERDE BÖYLE BİR DURUM OLMADI?"

"Aziz İhsan Aktaş neden AK Partili belediyelerden ihale almasına rağmen bu durum olmadı? diye soran Atik "Onlar bu sistemin içinde değil. Belki AK Partili belediyelerde de böyle işler oldu, bilmiyoruz. Ama burada topyekun bir sistem kurulmuş. Bütün Beşiktaş Belediyesi ele geçirilmiş. AK Partili belediyelerde gördüğümüz kadarıyla böyle bir sistem kurulmamış. Sayıştay'ın bunu tespit etmesi de çok zor. Böyle sistematik bir yolsuzluk düzeni ilk defa karşımıza çıkıyor." şeklinde konuştu.

Soruşturmada adı geçen CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat hakkında da konuşan Atik "Kendileri harekete geçip 'Bizim dokunulmazlığımızı kaldırın, bizi yargılayın aklayın.' demeleri gerek." ifadelerini kullandı.

ŞAMİL TAYYAR: 3 BELEDİYE BAŞKANI SERBEST KALABİLİR

Şamil Tayyar ise soruşturma nedeniyle tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

Bu üç isim için "İddianame kabul edilirse serbest kalabilirler." diyen Tayyar "Bunlar 4 ila 12 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanıyorlar. Eğer Abdurrahman Tutdere (Adıyaman Belediye Başkanı) serbest bırakılmışsa bunların da tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk duruşmada bunlar tutuksuz yargılanabilirler." şeklinde konuştu.