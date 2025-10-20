Son dakika | Aziz İhsan Aktaş iddianamesi tamamlandı

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasını tamamlayarak iddianameyi hazırladı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı ve 193 şüpheli hakkında soruşturma tamamlanarak dava açıldı.
- Tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 415 yıl ceza talep edildi
- Tutuklu bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında soruşturma sürdüğünden dosyası ayrıldı.
Ayrıntılar geliyor...