Denizlili Elon Musk'ın 'Cybertruck'ı görenleri gülümsetti

Denizli'de Elon Musk'a adeta rakip olan Rüştü Bal, kendi Tesla Cyrbetruck'ını üretti. Boş vakitlerini hurda malzemeleri değerlendirerek geçiren Bal, elektrikli bir pick-up tasarladı. Bal bu Cyrbetruck benzeri pick-up'ı sadece 75 bin TL bütçeyle tamamladığını belirtirken aracın fren halinde 3-4 saatte tamamen şarj olduğunu anlattı. Bal, "Tesla’nın Cybertruck videolarını izleyerek esinlendim. Her şeyi tek başıma yaptım, hurda malzemeleri geri dönüştürdüm. Aracımız fren yapılırken şarj oluyor ve 3-4 saatte tamamen şarj ediliyor. Ayrıca, tek kişilik bir araç ve sandalyeden elektrikli bisikleti de, boş zamanlarımda uğraşa uğraşa yaptım, şimdilik işimizi görüyor" dedi.