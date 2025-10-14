Cybertruck satışları dibi gördü: Tesla yeni modelinde büyük hüsran yaşıyor

Tesla'nın yeni gözdesi Cybertruck'a olan ilgi giderek azalıyor. Şirket üçüncü çeyrekte sadece 5 bin 385 adet Cybertruck satışı gerçekleştirdi. Otomobil üreticisinin 2024 yılının aynı döneminde 14 binden fazla teslimat yaptığı göz önüne alındığında satışlar yüzde 63 gibi büyük bir oranda düştü.

MUSK'IN 250 BİN SATIŞ HAYALLERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Kelley Blue Book tarafından yayınlanan ve Business Insider tarafından haberleştirilen yeni verilere göre, 2025 yılı başından beri toplam 16 binden biraz fazla Cybertruck satıldı. Elon Musk'ın bir zamanlar yıllık 250 bin adet satılacağını öngördüğü rakamlardan oldukça uzak kalındı.

Tesla'nın yıl sonunda yaklaşık 20 bin Cybertruck teslim etmesi bekleniyor. Sadece 2024 yılında Cybertruck'tan tahmini 50 bin adet satıldığı düşünüldüğünde, öngörülen rakam sert bir düşüşe işaret ediyor.

Tesla Cybertruck satış sayılarını ayrı olarak vermiyor; Model S ve Model X ile birlikte "diğer modeller" başlığı altında topluyor. Üçüncü çeyrek, toplam 438 bin 487 adet satış ile elektrikli araçlar için başarılı bir dönem oldu. Satışlar bir önceki çeyreğe göre yüzde 40.7 ve bir önceki yıla göre yüzde 29.6 artış gösterdi.

ABD'deki tüketiciler, 30 Eylül'de sona eren 7 bin 500 dolarlık vergi teşvikinden yararlanmak için mevcut elektrikli modellere akın etti. Dördüncü çeyrekte satışların önemli ölçüde düşmesi bekleniyor. Bu bağlamda mevcut durum Cybertruck'ın gidişatını daha da kötüleştirebilir.

DİĞER ELEKTRİKLİ KAMYONETLERİN SATIŞLARI NASIL?

Öte yandan, diğer elektrikli pikap modelleri Cybertruck kadar kötü bir performans sergilemedi. Rivian R1T'nin satışları yıllık bazda yüzde 13, Ford F-150 Lightning'in satışları yüzde 39.7 ve GMC Hummer EV'nin satışları yüzde 21.9 artarken, Sierra EV'nin satışları yüzde 771'in üzerinde rekor bir yükseliş kaydetti.

Cybertruck'taki durum o kadar kötüleşti ki, Elon Musk araçları kendi şirketlerine satmak zorunda kaldı. Electrek’in haberine göre, Tesla satılamayan Cybertruck'ları Musk’ın özel firmaları SpaceX ve xAI'a teslim ediyor.