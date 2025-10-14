Menü Kapat
Benim Sayfam
19°
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

İyilik Gemisi Gazze yolunda! Bakan Yerlikaya uğurladı: 'Filistin yeniden dirilecek'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Uluslararası Limanı'nda insani yardım malzemesi taşıyan "Akdeniz" gemisini Gazze’ye uğurlama töreninde konuştu. Bakan Yerlikaya, "Bugün, 'İyilik Gemisi Gazze Yolunda' diyoruz. 900 ton gıda, konserve ve bebek maması yüklü Akdeniz gemisi, birazdan Gazze için yola çıkıyor. Gazze Allah'ın izni ile yeniden ayağa kalkacak. O Filistin yeniden dirilecek." ifadelerini kullandı.

İyilik Gemisi Gazze yolunda! Bakan Yerlikaya uğurladı: 'Filistin yeniden dirilecek'
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () koordinasyonunda 'ye ulaştırılacak malzemeleri, Mersin Uluslararası Limanı'nda 17. "İyilik Gemisi"ne yüklendi. Gemiyi uğurlama törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu.

, 7 Ekim 2023'ten itibaren 'in saldırıları altındaki Gazze'ye, bugüne kadar AFAD koordinasyonunda 16 gemi ve 14 uçakla insani yardım ulaştırdı. 8 Ekim 2025'te bölgede sağlanan ateşkesin ardından destek çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda, Türkiye'nin Gazze'ye göndereceği 17. "İyilik Gemisi" için hazırlıklar Mersin Uluslararası Limanı'nda sürdürüldü.

İyilik Gemisi Gazze yolunda! Bakan Yerlikaya uğurladı: 'Filistin yeniden dirilecek'

"İyilik Gemisi"nin, yükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla düzenlenecek uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz isimli gemimiz 900 ton gıda maddesini Gazze halkına götürecek. İsrail 'i açık cezaevine çevirirken dünya ise izledi. 7 Ekim 2023'ten bu yana dünya yeni bir utanç ağına sürüklendi. İsrail dünyanın gözleri önünde soykırım yaparak insanlık suçu izledi. Sivillerin üzerine yağan bombalar, yerle bir edilen okullar, hastaneler, camiler. Gazze, Sumud'un, kararlılığın adı oldu. Gazze hiç yılmadı, Umut etmeyi hiç bırakmadı. Vicdan sahibi insanlar durdurulamadı. Dünyanın her bir yanında milyonlar meydanlara aktı, 'Bu zulüm dursun' diye haykırdı, 'Gazze yalnız değildir' dedi. Bu güçlü irade bugün, kapılarını aralayan en kıymetli etkenlerden biri oldu. Gazze yalnız değil. Dünya halklarının vicdanı ayaktaydı."

İyilik Gemisi Gazze yolunda! Bakan Yerlikaya uğurladı: 'Filistin yeniden dirilecek'

"TÜRKİYE OLARAK TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALDIK"

"Dün Mısır'da tarihi bir gün yaşandı." diyen Bakan Yerlikaya, "Dünya liderleri bir araya geldi. Cumhurbaşkanımız zirveye katılarak niyet beyanını imzaladı. Ülkemiz insani yardımların ulaştırılması için yoğun bir diplomasi yürütmüştür. Türkiye olarak biz işgalin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık, Gazzeli kardeşlerimizin yanında dimdik durduk. Biz mazlumun yanında zalimin karşısındayız. Cumhurbaşkanımız insanlığın acılar içinde kıvrandığı bu çağda hakikatin sesi, mazlumların nefesi oldu." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ TEK YÜREK TEK BİLEK OLMUŞTUR"

Bakan Yerlikaya, "Devletimizin tüm kurumları, aziz milletimiz tek yürek tek bilek olmuştur. 7 Ekim saldırılarının hemen ardından ilk yardım uçağımız 13 Ekim'de Mısır'a ulaştı. Toplam 102 bin ton insani yardım malzemesi Gazze için gönderildi. 333 TIR dolusu gıda malzemesi Refah sınır kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırıldı." dedi.

İyilik Gemisi Gazze yolunda! Bakan Yerlikaya uğurladı: 'Filistin yeniden dirilecek'

900 TONLUK YARDIM GEMİSİ

Yerlikaya, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Filistin için tüm yardım kampanyalarında 2 milyar 352 milyon lira bağış toplandı. 900 tonluk yardım gemimiz Gazze için yola çıkıyor. Gazze Allah'ın izni ile yeniden ayağa kalkacak. Türkiye olarak yeniden imar ve ihya sürecinde tüm gücümüzle Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Filistin, zeytin ağaçları gölgesinde büyüyen çocukların, ilahilerin, ezanların yankılandığı o günlere yeniden kavuşacak. O Filistin yeniden dirilecek."

#Türkiye
#afad
#gazze
#İsrail
#filistin
#ateşkes
#insani yardım
#Gündem
