19°
Aktüel
Türkiye'de en çok satılan arabalar listesi! En çok satılan model ve markalar belli oldu

Türkiye'de ocak-ağustos döneminde toplam 654 bin 413 sıfır otomobil satışı gerçekleşirken Türkiye'de en çok satılan arabalar listesi de belli oldu. Türkiye'de en çok satılan modeller ve markaları derledik.

Türkiye’de en çok satılan arabalar listesi! En çok satılan model ve markalar belli oldu
Türkiye'de bu yıl birçok araç satışı gerçekleşirken o marka listenin ilk sırasında yer aldı.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN ARABALAR 2025

Türkiye'de ocak-ağustos döneminde toplam 654 bin 413 sıfır satışı gerçekleşirken, bu dönemde toplamda 74 bin 139 satışla en fazla otomobil satan marka olmayı başardı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 8 ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 artarak 817 bin 345 adet oldu. Araç satışları belirlenen dönem de yüzde 8,05 artarak 654 bin 413'e çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 4,1 yükselerek 162 bin 932'ye ulaştı.

Türkiye’de en çok satılan arabalar listesi! En çok satılan model ve markalar belli oldu

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN ARABA MARKALARI

Ülkemizden son 9 ayda en çok satılan otomobil markası Renault oldu. Geçtiğimiz 8 ayın verilerine göre marka, toplamda 74 bin 139 satış gerçekleştirdi ve söz konusu dönemde pazar payı yüzde 11,3 olarak hesaplandı.

Aynı dönemde marka bazında satışlarda ikinci sırada 47 bin 645 ile bulunurken, 47 bin 264 ile listede üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde 46 bin 424 satış yaparken, 40 bin 907, Peugeot 37 bin 475 otomobil sattı.

Türkiye’de en çok satılan arabalar listesi! En çok satılan model ve markalar belli oldu

RENAULT CLİO EN ÇOK SATILAN MODELLER LİSTESİNDE YERİNİ KORUDU

Türkiye otomotiv pazarında toplam 927.647 araç satıldı. Otomobil 742.687 olurken, hafif ticari 184.960 oldu.

En çok satılan ilk 10 otomobil (Ocak-Eylül 2025):

Renault Clio – 34.151 adet – Benzinli

Tesla Model Y – 27.420 adet – Elektrikli

Renault Megane – 26.933 adet – Hibrit

Togg T10X – 22.131 adet – Elektrikli

Türkiye’de en çok satılan arabalar listesi! En çok satılan model ve markalar belli oldu

BYD Seal U – 19.534 adet – Elektrikli

Fiat Egea – 18.323 adet – Benzinli

Toyota C-HR – 17.755 adet – Hibrit

Dacia Sandero – 16.374 adet – Benzinli

Hyundai i20 – 15.983 adet – Benzinli

Toyota Corolla – 15.944 adet – Hibrit

2025'İN OCAK-AĞUSTOS EN ÇOK SATILAN ARABALAR

RENAULT - 74.139
VOLKSWAGEN - 47.645
TOYOTA - 47.264
FIAT - 46.424
HYUNDAI - 40.907
PEUGEOT - 37.475
BYD - 31.884
OPEL - 28.770
SKODA - 26.455
CITROEN - 26.183

