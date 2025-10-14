Türkiye’de en çok satılan arabalar listesi! En çok satılan model ve markalar belli oldu

Kategoriler
Türkiye'de bu yıl birçok araç satışı gerçekleşirken o marka listenin ilk sırasında yer aldı.
Türkiye'de ocak-ağustos döneminde toplam 654 bin 413 sıfır otomobil satışı gerçekleşirken, Renault bu dönemde toplamda 74 bin 139 satışla en fazla otomobil satan marka olmayı başardı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 8 ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 artarak 817 bin 345 adet oldu. Araç satışları belirlenen dönem de yüzde 8,05 artarak 654 bin 413'e çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 4,1 yükselerek 162 bin 932'ye ulaştı.
Ülkemizden son 9 ayda en çok satılan otomobil markası Renault oldu. Geçtiğimiz 8 ayın verilerine göre marka, toplamda 74 bin 139 satış gerçekleştirdi ve söz konusu dönemde pazar payı yüzde 11,3 olarak hesaplandı.
Aynı dönemde marka bazında satışlarda ikinci sırada 47 bin 645 ile Volkswagen bulunurken, 47 bin 264 ile Toyota listede üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde Fiat 46 bin 424 satış yaparken, Hyundai 40 bin 907, Peugeot 37 bin 475 otomobil sattı.
Türkiye otomotiv pazarında toplam 927.647 araç satıldı. Otomobil 742.687 olurken, hafif ticari 184.960 oldu.
En çok satılan ilk 10 otomobil (Ocak-Eylül 2025):
Renault Clio – 34.151 adet – Benzinli
Tesla Model Y – 27.420 adet – Elektrikli
Renault Megane – 26.933 adet – Hibrit
Togg T10X – 22.131 adet – Elektrikli
BYD Seal U – 19.534 adet – Elektrikli
Fiat Egea – 18.323 adet – Benzinli
Toyota C-HR – 17.755 adet – Hibrit
Dacia Sandero – 16.374 adet – Benzinli
Hyundai i20 – 15.983 adet – Benzinli
Toyota Corolla – 15.944 adet – Hibrit
RENAULT - 74.139
VOLKSWAGEN - 47.645
TOYOTA - 47.264
FIAT - 46.424
HYUNDAI - 40.907
PEUGEOT - 37.475
BYD - 31.884
OPEL - 28.770
SKODA - 26.455
CITROEN - 26.183