Gürcistan milli takım oyuncuları ve kadro değeri! Milli takım aday kadrosu belli oldu

Bugünün maç programına göre Türkiye Gürcistan mücadelesi oynanacak. Gürcistan milli takım oyuncuları ve kadro değerini sizler için derledik.
Giorgi Mamardashvili – Kaleci – 30.00 mil. €
Luka Gugeshashvili – Kaleci – 900 bin €
Davit Kereselidze – Kaleci – 350 bin €
Saba Goglichidze – Stoper – 6.00 mil. €
Luka Lochoshvili – Stoper – 1.50 mil. €
Lasha Dvali – Stoper – 1.20 mil. €
Iva Gelashvili – Stoper – 550 bin €
Guram Kashia – Stoper – 200 bin €
Irakli Azarovi – Sol Bek – 4.00 mil. €
Giorgi Gocholeishvili – Sağ Bek – 2.50 mil. €
Anzor Mekvabishvili – Ön Libero – 1.50 mil. €
Vladimer Mamuchashvili – Ön Libero – 650 bin €
Giorgi Kochorashvili – Merkez Orta Saha – 6.00 mil. €
Nodar Lominadze – Merkez Orta Saha – 700 bin €
Nika Gagnidze – Merkez Orta Saha – 600 bin €
Otar Kakabadze – Orta Saha Sağ – 1.50 mil. €
Otar Kiteishvili – On Numara – 6.00 mil. €
Khvicha Kvaratskhelia – Sol Kanat – 90.00 mil. €
Zuriko Davitashvili – Sol Kanat – 9.00 mil. €
Saba Lobjanidze – Sol Kanat – 4.00 mil. €
Giorgi Kvernadze – Sol Kanat – 1.50 mil. €
Giorgi Tsitaishvili – Sağ Kanat – 2.00 mil. €
Georges Mikautadze – Santrafor – 30.00 mil. €
Budu Zivzivadze – Santrafor – 2.00 mil. €
Giorgi Guliashvili – Santrafor – 1.50 mil. €
Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)
Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Lasha Dvali (CSKA 1948), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk), Luka Lochoshvili (Nürnberg), Giorgi Gocholeishvili (Hamburger), Saba Goglichidze (Udinese), Iva Gelashvili (Panserraikos)
Orta Saha/Forvet: Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Giorgi Kochorashvili (Sporting), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Giorgi Mikautadze (Villarreal)