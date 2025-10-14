Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Gürcistan milli takım oyuncuları ve kadro değeri! Milli takım aday kadrosu belli oldu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ederken bu akşam Gürcistan ile Türkiye karşılaşacak. Gürcistan milli takım oyuncuları ve kadro değeri ise dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gürcistan milli takım oyuncuları ve kadro değeri! Milli takım aday kadrosu belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 13:16

Bugünün maç programına göre Türkiye Gürcistan mücadelesi oynanacak. Gürcistan milli takım oyuncuları ve kadro değerini sizler için derledik.

GÜRCİSTAN MİLLİ TAKIM OYUNCULARI VE KADROSU

Giorgi Mamardashvili – Kaleci – 30.00 mil. €
Luka Gugeshashvili – Kaleci – 900 bin €
Davit Kereselidze – Kaleci – 350 bin €
Saba Goglichidze – Stoper – 6.00 mil. €
Luka Lochoshvili – Stoper – 1.50 mil. €
Lasha Dvali – Stoper – 1.20 mil. €
Iva Gelashvili – Stoper – 550 bin €
Guram Kashia – Stoper – 200 bin €
Irakli Azarovi – Sol Bek – 4.00 mil. €

Gürcistan milli takım oyuncuları ve kadro değeri! Milli takım aday kadrosu belli oldu


Giorgi Gocholeishvili – Sağ Bek – 2.50 mil. €
Anzor Mekvabishvili – Ön Libero – 1.50 mil. €
Vladimer Mamuchashvili – Ön Libero – 650 bin €
Giorgi Kochorashvili – Merkez Orta Saha – 6.00 mil. €
Nodar Lominadze – Merkez Orta Saha – 700 bin €
Nika Gagnidze – Merkez Orta Saha – 600 bin €
Otar Kakabadze – Orta Saha Sağ – 1.50 mil. €
Otar Kiteishvili – On Numara – 6.00 mil. €
Khvicha Kvaratskhelia – Sol Kanat – 90.00 mil. €
Zuriko Davitashvili – Sol Kanat – 9.00 mil. €
Saba Lobjanidze – Sol Kanat – 4.00 mil. €
Giorgi Kvernadze – Sol Kanat – 1.50 mil. €
Giorgi Tsitaishvili – Sağ Kanat – 2.00 mil. €
Georges Mikautadze – Santrafor – 30.00 mil. €
Budu Zivzivadze – Santrafor – 2.00 mil. €
Giorgi Guliashvili – Santrafor – 1.50 mil. €

Gürcistan milli takım oyuncuları ve kadro değeri! Milli takım aday kadrosu belli oldu

GÜRCİSTAN MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU DÜNYA KUPASI

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)

Defans: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Lasha Dvali (CSKA 1948), Irakli Azarov (Shakhtar Donetsk), Luka Lochoshvili (Nürnberg), Giorgi Gocholeishvili (Hamburger), Saba Goglichidze (Udinese), Iva Gelashvili (Panserraikos)

Orta Saha/Forvet: Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Giorgi Kochorashvili (Sporting), Anzor Mekvabishvili (Craiova), Nika Gagnidze (Kolos Kovalivka), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Nodar Lominadze (Estoril Praia), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Saba Lobzhanidze (Atlanta United), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Giorgi Mikautadze (Villarreal)

ETİKETLER
#Futbol
#fıfa dünya kupası
#Futbol Haberleri
#Gürcistan Milli Takımı
#Gürcistan Vs Türkiye
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.