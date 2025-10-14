Başıboş köpek dehşeti kamerada! Minik kediyi paramparça ettiler

Kategoriler
Tüm yaptırımlara rağmen başıboş köpek sorunu devam ediyor. Dehşetin son durağı bu kez Ankara oldu. Sincan İlçesi’nde bir apartman binasının önünde, taş üzerinde sabit duran kedi, 4 köpeğin hedefi oldu. Ardından köpekler, bir anda kediye vahşice saldırdı. Çevreden vatandaşların ses etmesiyle köpekler kaçtı ve sonrasında bir vatandaş kedi ile ilgilenmek için yanında gitti. O anlar izleyenlerin içini parçaladı. Kedinin akıbeti bilinmiyor.