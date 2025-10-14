Nevşehir'de masaj salonuna fuhuş baskını: 5 gözaltı

Kategoriler
Nevşehir'de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınırken, 6 mağdur kadın kurtarıldı. Ekipler tarafından Göreme Beldesi'nde faaliyet gösteren bir spa ve masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda işletme sahibi S.P. (39), işletmenin eski sahibi R.Ş. (33), N.S.S. (24), S.K. (24) ve D.Ş. (33) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyallere, yüklü miktarda paraya, çok sayıda kesici delici alete, çeşitli cinsel nesnelere el konulurken, 6 mağdur kadın da kurtarıldı. Ayrıca, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan E.B.'nin (28) askerlik görevini yerine getirdiği için gözaltına alınamadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.