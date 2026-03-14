İslam Memiş'ten altın için sert dalga uyarısı: 6000 doları görünce aman dikkat!

Mart 14, 2026 12:46
Altın fiyatları Orta Doğu'da gerilimin tavan yapmasına rağmen beklenen seviyeye yükselmedi. Peki bu yükselmeme trendi devam edecek mi? Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon kanalında altın fiyatlarının yön arayışı ve piyasalar hakkında çok önemli bilgiler verdi.

Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında 2026 yılına ilişkin altın piyasası beklentilerini değerlendirdi. Memiş’e göre 2026 yılı, yatırımcıların alışık olduğu istikrarlı bir yükseliş yılı değil; aksine sert dalgalanmaların yaşanacağı bir "manipülasyon yılı" olacak.

BU YIL PARA KAZANMA YILI DEĞİL

Memiş, piyasalarda bu yıl ciddi fiyat oynaklıkları görüleceğini belirterek yatırımcıların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri birbirinden ayırması gerektiğini söyledi.

"2026 yılı para kazanma yılı değil, manipülasyon yılı. Fiyat istikrarı olmayacak. Yıl içinde hem dibi hem zirveyi görebiliriz" diyen Memiş, bu durumun yalnızca altın ve gümüş için değil; borsa, kripto para ve diğer emtia piyasaları için de geçerli olduğunu ifade etti.

SAVAŞA RAĞMEN ALTIN GERİLEDİ

Memiş, jeopolitik gelişmelerin altın üzerindeki etkisine de dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ilginç bir piyasa tepkisi oluştuğunu belirterek "Saldırı gerçekleştiğinde İsrail borsası yükseldi. Altın ve gümüş fiyatları ise geriledi. Savaş bittiğinde ise altın tekrar yükseldi" dedi.

Memiş’e göre benzer bir tablo 2026 yılında da görülüyor. Mart ayında yaşanan yeni saldırılar sonrası altın gerilerken doların güç kazandığını söyledi.

İKİNCİ YARIDA ALTIN VURUŞ

Analiste göre 2026 yılı iki ayrı dönem olarak değerlendirilmeli. Yılın ilk yarısında emtia fiyatlarında yükselişin devam edebileceğini belirten Memiş, teknik olarak 5600 dolar seviyesinin görülebileceğini ifade etti.

Memiş, "5880–6000 dolar seviyesine kadar yükseliş trendi devam edebilir. Ancak yılın ikinci yarısında ‘altın vuruş’ dediğim bir düşüş trendi bekliyorum" dedi.
 

Bu senaryoya göre altın fiyatlarında sert bir satış dalgası yaşanabileceğini belirten Memiş, 6000 dolardan yaklaşık 2000 dolarlık bir düşüşle 4000 dolar seviyesine kadar geri çekilme ihtimaline dikkat çekti.

KÜÇÜK YATIRIMCIYA UYARI

Memiş, piyasada küçük yatırımcıya yönelik algı yönetimi yapıldığını savundu. Özellikle sosyal medya üzerinden “altın artık düşmez” söylemlerinin yayıldığını belirterek "Bütün küçük yatırımcılara ‘altın artık düşmeyecek’ algısı yerleştirildi. Herkes altına saldırdı. Sosyal medyada ‘dünyada altın kalmadı’ gibi söylemlerle yatırımcılar daha da teşvik edildi" şeklinde konuştu.

SERT DÜZELTMEYE DİKKAT

Memiş’e göre bu tür dönemlerde piyasada sert düzeltmeler yaşanabiliyor. Nitekim Ocak ayında iki gün içinde yaklaşık 1200 dolarlık düşüş yaşandığını hatırlattı.
 

2026 YILI TAHMİNİ

Memiş, 2025’te görülen yüksek getirilerin 2026’da tekrarlanmasını beklemediğini söyledi. Gram altında yüzde 100, ons altında yüzde 70’e yaklaşan getirilerin bu yıl görülmeyebileceğini vurguladı.

Memiş, 2026’da daha güçlü performans gösterebilecek piyasa ise borsa olabileceğini söyledi. Ayrıca kripto para piyasasında da yılın ikinci yarısında özellikle Bitcoin tarafında yükseliş beklediğini belirtti.
 

Memiş, yatırımcıların aşırı özgüvenden kaçınması gerektiğini belirterek "Belirsiz ve anormal bir süreçten geçiyoruz. Büyük fotoğrafa bakmak ve temkinli olmak gerekiyor" ifadesini kullandı.

