Annesinin elinden kurtulan çocuk yola fırladı: Faciadan kıl payı dönüldü

İzmir’de gece saatlerinde annesiyle birlikte caddede yürüyen çocuk bir anda annesinin elinden kurtulup yola koşmaya başladı. Çevreden durumu fark eden vatandaşlar yolda seyir halinde olan araçları uyararak durdurmaya çalıştı. Çocuğunun peşinden yola koşan anne, hemen müdahale ederek çocuğu otomobilin önünden çekip aldı. Sürücünün zamanında fren yapması ve annenin hamlesiyle kaza önlenirken, o anlar aracın kamerası tarafından kaydedildi.