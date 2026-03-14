Galatasaray Başakşehir CANLI nereden izlenir? Galatasaray Başakşehir maç kadrosu, ilk 11’ler…

Galatasaray Başakşehir maçı canlı izle ekranı yoğun ilgi görüyor. Trendyol Süper Lig’de ezeli rakibi Fenerbahçe’nin puan kaybettiği hafta mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen Galatasaray, galibiyet hesapları yapıyor. Sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk cezası sebebiyle takımın başında olamayacak. Galatasaray, Liverpool karşısında aldığı zaferle Başakşehir mücadelesine moralli çıkacak. Başakşehir zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Rams Park’ta oynanacak kritik mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek. Galatasaray’da Abdülkerim Bardakçı ve Leroy Sane cezaları sebebiyle takımlarını yalnız bırakacak. Peki Galatasaray Başakşehir CANLI nereden izlenir? İşte, Galatasaray Başakşehir maçı ilk 11’ler…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 19:35
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 19:35

Trendyol ’de şampiyonluğun favorisi , taraftarı karşısında Rams ’i konuk ediyor. İki takım bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılılar, iki maçta da rakibine üstünlük kurdu. Galatasaray, ligde iç sahadaki son 31 maçta mağlubiyet yaşamazken kritik mücadelede gözler Osimhen’de olacak. Galatasaray’ın yıldız oyuncusu son 8 lig maçını da boş geçmedi. Galatasaray, RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere devi Liverpool ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılıların devler ligi mücadelesi öncesinde rotasyon yapması bekleniyor. Peki Galatasaray Başakşehir maçı canlı nasıl izlenir? İşte, Galatasaray Başakşehir maçı canlı izle ekranı…

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Lider Galatasaray, Süper Lig'de bugün (14 Mart) sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Batuhan Kolak yönetecek. Galatasaray Başakşehir mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig’de oynanacak dev mücadele Türkiye’den sadece beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda Almanya, Fransa, İtalya, Karadağ, Azerbaycan gibi ülkelerden de naklen izleyiciyle buluşacak. Galatasaray Başakşehir mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler alternatif olarak TOD TV aracılığıyla telefon, tablet, bilgisayar vb. araçlarla heyecana ortak olabilirler.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Davinson, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Lang, Osimhen.

Rams Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Fayzullaev, Selke.

İKİ TAKIM BU SEZON ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile RAMS Başakşehir, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Ligin 9. haftasında iki takım arasında oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ilk haftasında RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi de Galatasaray 1-0 kazandı.

GALATASARAY’DA EKSİKLER BELLİ OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası sebebiyle yarınki RAMS Başakşehir maçında takımının başındaki yerini alamayacak. Beşiktaş ile geçen hafta oynanan derbinin son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Buruk, yarın eski takımının karşısında maça çıkamayacak. Galatasaray'da Alman futbolcu Leroy Sane ile milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, cezaları nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

SARI-KIRMIZILILARDA GÖZLER OSİMHEN'DE

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor. Sezonda 59 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 25 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 57 golle Fenerbahçe ve 51 golle Trabzonspor takip ediyor. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı santraforu Victor Osimhen, Süper Lig'deki son 8 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu dönemde Samsunspor'un 2 kez ağlarını sarsan Osimhen, Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş'a birer gol kaydetti.

