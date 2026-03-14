İBB yolsuzluk davasında itirafçı olan Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın avukatı açıkladı: Ali Sukas'a biat etmediği için görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinde kurulduğu iddia edilen yolsuzluk ve rüşvet çarkının baş şüphelisi konumunda olan tutuklu ve görevden azledilmiş olan Ekrem İmamoğlu ile beraber tüm sanıkların yargılaması sürerken yeni detaylar da ortaya çıkıyor.

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programına konuk olan Avukat Sevgi Dağdemir, önemli bilgiler paylaştı.

"ÜMİT POLAT AK PARTİ VE CHP DÖNEMİNDE GÖREV ALDI"

Soruşturmada itirafçı olan Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın avukatı olan Dağdemir, Polat'ın AK Parti döneminde de CHP döneminde de İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'de görev aldığını belirterek Ali Sukas'ın 2019'da kurumun başına getirilmesinden sonra Polat'a cephe aldığını söyledi.

"2024 yılında herhangi bir sebep olmaksızın bu hususlar hep atlandı. Ümit Polat Sürdürülebilirlik Müdürlüğü'ne alınıyor." diyen Dağdemir gelişmeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Ali Sukas müvekkilim olan Ümit Polat'a bir liste ile geldikten sonra aslında 2024 yılında kendisine biat etmediği için 'Kardeşim sen benim dediğimi yapmıyorsun. Yapmıyorsan ben seni genel müdür ben seni Satın Alma Müdürlüğü'nden geri hizmete alıyorum' diyor.

"ÜMİT POLAT PARTİLİLERE SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞTI"

Sürdürülebilirlik Müdürlüğü'ne geçtikten sonra da müvekkilim sürekli Ali Sukas'la bu süreç içerisinde mücadele ediyor. Partililere sesini duyurmaya çalışıyor.

Sebep aslında çok belli. Ertan Yıldız'ın da (Ekrem İmamoğlu'nun itirafçı olan danışmanı) ifadelerinde geçtiği gibi, 2024'ün başında Ağaç A.Ş.'de bir şeyler oluyor.

Diyor ki 'Ali Sukas, Fatih Keleş ben bir toplantı yaptım.' diyor. Bu toplantıda bir liste hazırlandı. Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas 'Benim tanıdığım tedarikçiler var.' dedi. 'Bu tedarikçiler üzerinden ilerlemesine karar verildi.' dedi ve 'O şekilde toplantı sonlandırıldı.' dedi.

Şimdi bir toplantı yapıyorsunuz. O toplantı da Ümit Polat yok. Ali Sukas var, Ertan Yıldız var, Fatih Keleş var. Bir karar veriliyor. Ali Sukas'ın tedarikçi listesi üzerinden.

Ertan Yıldız'ın verdiği ifadeyi bilmeksizin müvekkilim de aynı ifadeyi veriyor aslında. Diyor ki 'Bir listeyle bana Ali Sukas geldi. Bu tedarikçilerle çalışacaksın.' dedi. Tabii ki Ali Sukas'a biat etmiyor."