Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

İBB yolsuzluk davasında itirafçı olan Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın avukatı açıkladı: Ali Sukas'a biat etmediği için görevden alındı

İBB yolsuzluk ve rüşvet davasında itirafçı olan belediye iştiraki Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın avukatı, dava konusu olan sürecin kurumun başına Ali Sukas'ın getirilmesiyle başladığını ve Polat'ın biat etmediği için görevinden alındığını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.03.2026
saat ikonu 01:06
|
GÜNCELLEME:
14.03.2026
saat ikonu 01:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinde kurulduğu iddia edilen yolsuzluk ve rüşvet çarkının baş şüphelisi konumunda olan tutuklu ve görevden azledilmiş olan ile beraber tüm sanıkların yargılaması sürerken yeni detaylar da ortaya çıkıyor.

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programına konuk olan Avukat Sevgi Dağdemir, önemli bilgiler paylaştı.

"ÜMİT POLAT AK PARTİ VE CHP DÖNEMİNDE GÖREV ALDI"

Soruşturmada itirafçı olan Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın avukatı olan Dağdemir, Polat'ın AK Parti döneminde de CHP döneminde de İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'de görev aldığını belirterek Ali Sukas'ın 2019'da kurumun başına getirilmesinden sonra Polat'a cephe aldığını söyledi.

"2024 yılında herhangi bir sebep olmaksızın bu hususlar hep atlandı. Ümit Polat Sürdürülebilirlik Müdürlüğü'ne alınıyor." diyen Dağdemir gelişmeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Ali Sukas müvekkilim olan Ümit Polat'a bir liste ile geldikten sonra aslında 2024 yılında kendisine biat etmediği için 'Kardeşim sen benim dediğimi yapmıyorsun. Yapmıyorsan ben seni genel müdür ben seni Satın Alma Müdürlüğü'nden geri hizmete alıyorum' diyor.

"ÜMİT POLAT PARTİLİLERE SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞTI"

Sürdürülebilirlik Müdürlüğü'ne geçtikten sonra da müvekkilim sürekli Ali Sukas'la bu süreç içerisinde mücadele ediyor. Partililere sesini duyurmaya çalışıyor.

Sebep aslında çok belli. Ertan Yıldız'ın da (Ekrem İmamoğlu'nun itirafçı olan danışmanı) ifadelerinde geçtiği gibi, 2024'ün başında Ağaç A.Ş.'de bir şeyler oluyor.

Diyor ki 'Ali Sukas, Fatih Keleş ben bir toplantı yaptım.' diyor. Bu toplantıda bir liste hazırlandı. Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas 'Benim tanıdığım tedarikçiler var.' dedi. 'Bu tedarikçiler üzerinden ilerlemesine karar verildi.' dedi ve 'O şekilde toplantı sonlandırıldı.' dedi.

Şimdi bir toplantı yapıyorsunuz. O toplantı da Ümit Polat yok. Ali Sukas var, Ertan Yıldız var, Fatih Keleş var. Bir karar veriliyor. Ali Sukas'ın tedarikçi listesi üzerinden.

Ertan Yıldız'ın verdiği ifadeyi bilmeksizin müvekkilim de aynı ifadeyi veriyor aslında. Diyor ki 'Bir listeyle bana Ali Sukas geldi. Bu tedarikçilerle çalışacaksın.' dedi. Tabii ki Ali Sukas'a biat etmiyor."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan savcılarla pazarlık mı yaptı? Cem Küçük: Tespitlerin hepsi doğru demiş
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yüzyılın yolsuzluk davasında ilk duruşma sona erdi! Ekrem İmamoğlu, savcıya parmak salladı
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Yolsuzluk Ve Rüşvet
#Ümit Polat
#Ali Sukas
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.