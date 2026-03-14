İran semalarında sıcak anlar: ABD'ye ait MQ-9 İHA'nın vurulduğu anlar ortaya çıktı

İran, ABD'ye ait olduğunu tespit ettiği MQ-9 tipi insansız hava aracını etkisiz hale getirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir hava savunma sistemi tarafından Bender Abbas kentinde düşürüldüğü anlar yayınlandı.

DMO Halkla İlişkiler Birimi tarafından daha önce yapılan açıklamada, Bender Abbas’ta tespit edilen bir MQ-9 tipi İHA’nın hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü bildirilmişti. Açıklamada ayrıca ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana hava savunma sistemleri tarafından düşürülen İHA sayısının 114’e ulaştığı ifade edilmişti.