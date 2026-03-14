Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

14.03.2026

ORTA DOĞU'DA FÜZE YAĞMURU

ABD-İsrail'in 28 Şubat tarihinde İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası eski dini lider Ali Hamaney yaşamını yitirdi. Koltuğun kısa süre boş kalması sonrası Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney yönetimi devralarak İran'ın yeni dini lideri oldu.

ABD Başkanı Donald Trump yaşanan son gelişmelerin ışığında İran'a tehditler savurdu. "Haftaya çok sert vuracağız" sözlerini kullanan Trump,  saldırıların şiddetlenerek devam edeceği sinyalini verdi.

Öte yandan İran ve İsrail'in karşılıklı füzeleşmesi devam ederken, Orta Doğu'da ABD'ye askeri üs sağlayan bazı ülkelerde İran'ın füzelerinin hedefi oldu. Başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok Orta Doğu ülkesi İHA ve füzelerle felaketi yaşadı.

Tarih 10:24

ABD-İSRAİL İLE BAĞLANTILI 14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İran'ın Kirman eyaletinde "kaos, huzursuzluk ve güvenlik karşıtı faaliyetler yürütmeyi amaçlayan" ABD-İsrail ile bağlantılı 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Tarih 07:52

IRAK'TAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ FÜZEYLE VURULDU

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik misillemelerini sürdürürken, bu kez Irak’ın başkenti Bağdat yeni bir saldırının hedefi oldu. 

Irak basınının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberlere göre; ülkenin başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan helikopter pistine füze isabet etti.

Saldırının ardından yangın çıktığı belirtilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyükelçilik yerleşkesinden alevler ve dumanların yükseldiği görüldü.

Tarih 05:51

HARK ADASI'NDA PATLAMA SESLERİ

Fars Haber Ajansı, ABD saldırısının ardından İran’ın Hark Adası’nda 15’ten fazla patlama sesi duyulduğunu ancak petrol altyapısının zarar görmediğini bildirdi.

Söz konusu saldırılarda, İran Ordusu'na ait hava savunma sistemine, Cevşen Deniz Üssü'ne, havaalanı kontrol kulesine ve kıta sahanlığı helikopter hangarına zarar verilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Yoğun dumanın gözlemlendiği Hark Adası'nda, hava savunma sisteminin birkaç saat sonra faaliyete geçtiği bildirildi.

Tarih 04:35

İRAN: ABD VE İSRAİL'İN 500 ASKERİ HEDEFİNİ VURDUK

İran ordusu, savaşın başından bu yana ABD ve İsrail’e ait 500 askeri noktaya saldırı düzenlediklerini belirterek, 700’den fazla İHA’nın kullanıldığını bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Savaşın başından bu yana 60 stratejik hedefe ve ABD ile İsrail’in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi, 700'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve yüzlerce füze kullanıldı." ifadeleri kullanıldı.

Tarih 04:24

İRAN VE HİZBULLAH'TAN EŞ ZAMANLI SALDIRI

İran’dan İsrail’e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu ise Hizbullah’ın da İran ile eş zamanlı olarak İsrail’e roketli saldırı düzenlediğini kaydetti.

İran ve Lübnan'dan atılan füze ve roketler nedeniyle Hayfa başta olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki kentlerde sirenlerin çaldığı aktarılan haberde, hava savunma sistemlerinin saldırının büyük bölümünü önlediği, fakat Lübnan'dan fırlatılan roketlerden birinin İsrail'in kuzeyindeki bir yerleşim bölgesine düştüğü belirtildi.

Tarih 04:17

YEMEN'DEKİ HUSİLER: SAVAŞTA HER ŞEYE HAZIRIZ

Yemen'deki Husilerin (Ensarullah Hareketi) lideri Abdülmelik el-Husi, İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı İran'a destek verdiklerini belirterek, savaşta yaşanabilecek tüm gelişmelere hazır olduklarını açıkladı.

Ensarullah'a bağlı Al Masirah televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında Husi, "Başından beri pozisyonumuz, İran'a yönelik saldırının İslam'a ve Müslümanlara karşı bir savaş olduğu yönündedir. Bu ABD-İsrail saldırılarının tüm bölgeyi hedef aldığını vurguladık." ifadelerini kullandı.

