İran'ın İsrail'e misillemesindeki panik anları kamerada

ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin misillemeleri sürüyor. İran’ın İsrail'in güneyindeki Eilat kentine yönelik balistik füze saldırısı nedeniyle bölgede patlamalar meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

İsrailli acil durum ekipleri, olayda 2’si hafif olmak üzere toplam 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Düşen şarapneller nedeniyle yaralanan kişilere tıbbi müdahalenin sürdüğü kaydedildi.

Patlamaların, parça tesirli balistik mühimmat yüzünden mi yoksa İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellenen füzelerin düşmesi sonucu mu gerçekleştiğine ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini bildirdi.