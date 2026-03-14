ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kuşatıyor: Yakında alacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu'da gerilim sürerken, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yeni bir açıklamada bulundu.
Trump, özellikle İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişiminden etkilenen birçok ülkenin, boğazın açık ve güvenli tutulması amacıyla ABD ile koordinasyon içinde bölgeye savaş gemileri göndereceğini belirtti.
ABD Başkanı, İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savunarak, buna rağmen Tahran’ın insansız hava araçları gönderebileceğini, mayın bırakabileceğini veya yakın menzilli füze saldırıları düzenleyebileceğini ifade etti.
Öte yandan Trump, Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere başta olmak üzere Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamadan etkilenen ülkelerin de bölgeye gemi göndermesini beklediğini söyledi.
ABD Başkanı, ABD güçlerinin bu süreçte İran kıyı hattını yoğun şekilde bombalamaya devam edeceğini ve İran’a ait bot ile gemilerin hedef alınacağını belirtti.
Trump, açıklamasında ayrıca “Öyle veya böyle, yakında Hürmüz Boğazı’nı alacağız” ifadelerini kullandı.