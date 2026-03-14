ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu'da gerilim sürerken, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yeni bir açıklamada bulundu.

Dinle Özetle

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kuşatıyor: Yakında alacağız Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 70

HABERİN ÖZETİ ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kuşatıyor: Yakında alacağız ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki gerilimin sürdüğü bir dönemde, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak amacıyla ABD ile koordinasyon halinde bölgeye savaş gemileri gönderileceğini duyurdu. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenen birçok ülkenin de bölgeye gemi göndermesini beklediğini belirtti. ABD Başkanı, İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savunurken, Tahran'ın yine de insansız hava araçları, mayın veya yakın menzilli füze saldırıları düzenleyebileceğini ifade etti. Trump, ABD güçlerinin İran kıyı hattını yoğun bombalamaya devam edeceğini ve İran'a ait bot ile gemilerin hedef alınacağını söyledi. Açıklamasında ayrıca, “Öyle veya böyle, yakında Hürmüz Boğazı’nı alacağız” ifadelerini kullandı.

Trump, özellikle İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişiminden etkilenen birçok ülkenin, boğazın açık ve güvenli tutulması amacıyla ABD ile koordinasyon içinde bölgeye savaş gemileri göndereceğini belirtti.

ABD Başkanı, İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savunarak, buna rağmen Tahran’ın insansız hava araçları gönderebileceğini, mayın bırakabileceğini veya yakın menzilli füze saldırıları düzenleyebileceğini ifade etti.

"YAKINDA HÜRMÜZ BOĞAZI'NI ALACAĞIZ"

Öte yandan Trump, Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere başta olmak üzere Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamadan etkilenen ülkelerin de bölgeye gemi göndermesini beklediğini söyledi.

ABD Başkanı, ABD güçlerinin bu süreçte İran kıyı hattını yoğun şekilde bombalamaya devam edeceğini ve İran’a ait bot ile gemilerin hedef alınacağını belirtti.

Trump, açıklamasında ayrıca “Öyle veya böyle, yakında Hürmüz Boğazı’nı alacağız” ifadelerini kullandı.