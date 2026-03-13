Müzakere masasını devirerek İran'a saldırı başlatan ve planını da İsrail'le ortak inşa eden ABD yönetimiyle ilgili çok farklı bir iddia ortaya atıldı.

İsrail basını: ABD Netanyahu'ya İran'a saldırıları durdurmak için 1 hafta süre verdi

HABERİN ÖZETİ İsrail basını: ABD Netanyahu'ya İran'a saldırıları durdurmak için 1 hafta süre verdi İsrail basını, ABD yönetiminin İran rejiminin değişme ihtimalinin düşük olduğunu ve İsrail'e İran'a yönelik saldırıları sona erdirmesi için bir hafta süre tanıdığını iddia etti. ABD-İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların bir hafta içinde sona erebileceği ileri sürüldü. İran rejiminin değişme ihtimalinin düşük olduğu ve bunun için kara saldırıları ya da protestoların yeniden başlaması gerektiği, ancak bunların yakın vadede beklenmediği belirtildi. Savaşın ABD'de petrol fiyatlarından endişe duyulurken, İsrail'de bir başarı olarak görüldüğü ifade edildi. Lübnan ve Hizbullah konusuna da değinilerek, İsrail'in Hasan Nasrallah'ı öldürmesine rağmen Hizbullah'ın hala ayakta olduğu belirtildi.

İsrail basını, "İran rejiminin değişme ihtimalinin düşük olduğunu ve ABD'nin Tel Aviv yönetimine İran'a yönelik saldırıları sona erdirmek için bir hafta süre tanıdığını" ileri sürdü.

Israel Hayom gazetesinin bölgesel siyasi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların bir hafta içinde sona erebileceğine işaret edildi.

"İRAN RESJİMİNİN DÜŞME İHTİMALİ ÇOK AZ"

Haberde ifadelerine yer verilen siyasi kaynak, İran rejiminin değişme ihtimalinin düşük olduğunu ve ABD'nin İsrail'e saldırıları sonuçlandırması için sadece bir hafta süre tanıdığını iddia etti.

Rejim değişikliği için kara saldırıları ya da İran'da protestoların tekrar başlamasının gerekli olduğunu ifade eden kaynak, bunların yakın vadede gerçekleşmesini beklemediklerini belirtti.

Üst düzey kaynak, savaşın ABD'de nasıl algılandığı ile İsrail'de nasıl algılandığı arasında büyük bir uçurum olduğuna dikkati çekti.

"WASHINGTON'DAKİ YETKİLİLER PETROL FİYATLARINDAN ENDİŞELİ"

Söz konusu kaynak, Washington'da yetkililerin savaşın petrol fiyatlarına etkisinden endişe duyduğunu, buna karşılık İsrail'in ise savaşı bir başarı olarak gördüğünü ve bunu kutladığını belirtti.

Kaynak ayrıca Lübnan ve Hizbullah konusuna da değinerek, İsrail'in Hizbullah'ın eski genel sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmesine rağmen, örgütün Hamas gibi hâlâ ayakta olduğunu söyledi.