Donald Trump'tan uranyumu ele geçirmek için operasyon sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "ABD, İran'ın uranyumunu ele geçirmeye yönelik bir operasyona odaklanmış halde değil, ancak bir noktada bunu yapabiliriz" dedi.

URANYUM MESAJI

ABD uranyum stoklarını ele geçirmek için Özel Kuvvetlerin kullanılma ihtimalini masada tutmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat'tan bu yana İsrail ile birlikte saldırdıkları İran'a yeni tehditte bulunarak, "Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin." ifadesini kullanmıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.