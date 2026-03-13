Donald Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Önümüzdeki hafta çok sert vuracağız

Orta Doğu’da savaşın giderek içinden çıkılmaz bir hal aldığı dönemde ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a yönelik dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

ABD Başkanı Trump, İran'la girdikleri savaşa yönelik yaptığı değerlendirmede, İran’a karşı askeri operasyonların genişletilebileceğinin sinyalini verdi. Trump, “Önümüzdeki hafta İran’ı çok sert vuracağız” ifadelerini kullanarak Washington yönetiminin Tahran’a yönelik daha kapsamlı bir saldırı hazırlığında olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin de dikkat çeken bir mesaj verdi. ABD Başkanı, Hürmüz'deki güvenliğin sağlanmasına yönelik olası adımlara değinerek, “Hürmüz Boğazı’nda gerekirse eşlik ederiz” ifadelerini kullandı.

