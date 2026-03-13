Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Resim

Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

13.03.2026

ABD-İsrail-İran savaşında 14. gün! Karşılıklı saldırılar sürüyor

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası eski dini lider Ali Hamaney hayatını kaybetti. Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney ise İran'ın yeni dini lideri oldu.

ABD Başkanı Donald Trump yaşanan son gelişmelerin ışığında İran'a tehditler savurdu. Bugünü işaret eden Trump,  saldırıların şiddetlenerek devam edeceği sinyalini verdi. 

Öte yandan İran ve İsrail'in karşılıklı füzeleşmesi devam ederken, Orta Doğu'daki bazı ülkelerde İran'ın füzelerinin hedefi oldu. Başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok Orta Doğu ülkesi İHA ve füzelerle felaketi yaşadı.

Tarih 10:00

TRUMP'TAN İRAN'A BİR TEHDİT DAHA

ABD Başkanı Donald Trump, İran rejimini her anlamda tamamen yok ettiklerini savunarak, "Eşsiz bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz. Bu akıl hastası alçakların başına bugün ne geleceğini izleyin" ifadelerini kullandı.

Tarih 07:55

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZELİ SALDIRI: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İran tarafından fırlatılan bir füzenin İsrail’in kuzeyindeki Zarzir bölgesinde bulunan bir yerleşim yerine isabet etmesi sonucu 1’i orta, 57’si hafif derecede olmak üzere 58 kişinin yaralandığı açıklandı.

https://v.tgrthaber.com/videos/2026/3/13/irandan-israile-fuze-saldirisi-onlarca-yarali-var_202603131015.mp4

Tarih 05:24

İSRAİL KUZEYİNDE FÜZE ALARMI: 33 KİŞİ YARALANDI EVLERDE HASAR VAR

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni füze saldırısında 32'si hafif 33 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Zarzir beldesinde yalnızca 35 yaşında bir kadının sırtına şarapnel parçası isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı aktarıldı.

İran'dan gönderilen füzelerin ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzey bölgesinde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu basına yansıdı. İsrail basını, İran'ın misillemesi nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, yarım saat aralıklarla İran'dan ülkenin kuzeyine iki ayrı yoğun füze saldırısı başlatıldığını duyurmuş, halktan sığınaklara gitmesini istemişti.

Tarih 05:20

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran medyası, ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki başkent Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Bazı İran kanalları, patlamanın kentin doğu ve güney bölgelerinde meydana geldiğini aktardı.

Tarih 01:30

ERBİL HAVALİMANI'NDA İKİ PATLAMA SESİ DUYULDU

Irak'ın Erbil kentinde, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında şiddetli patlama sesleri duyuldu. Kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) havalimanına saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri devreye girdi. ABD üssünün de bulunduğu havalimanına yönelik saldırının ardından bölgede iki şiddetli patlama meydana geldi. İHA'ların hedefe isabet edip etmediği ya da hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilip getirilmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tarih 00:57

IRAK'TA ABD'YE AİT YAKIT İKMAL UÇAĞI DÜŞTÜ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak hava sahasında bir askeri uçağın kırıma uğradığını duyurdu. "Operation Epic Fury" operasyonu kapsamında görev yapan iki uçaklı kolda meydana gelen kazada, KC-135 tipi bir yakıt ikmal uçağı Irak’ın batısına düştüğü belirtildi. Diğer uçağın emniyetli şekilde iniş yapabildiğini belirten ordu kaynakları, olayın herhangi bir dış ateş veya dost ateşi sonucu gerçekleşmediğini teyit etti. Bölgede geniş çaplı arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.

https://x.com/CENTCOM/status/2032211125882745265

