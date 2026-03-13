Irak'ın Erbil kentinde, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınında şiddetli patlama sesleri duyuldu. Kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) havalimanına saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri devreye girdi. ABD üssünün de bulunduğu havalimanına yönelik saldırının ardından bölgede iki şiddetli patlama meydana geldi. İHA'ların hedefe isabet edip etmediği ya da hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilip getirilmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.