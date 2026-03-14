ABD merkezli axios haber platformunun İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, adı gizli tutulan İsrailli kıdemli yetkili, ülkesinin Hizbullah'ın silah depolamak ve saldırılar düzenlemek için kullandığını ileri sürdüğü binaları yerle bir etmesine atıfta bulundu. Yetkili, "Gazze'de yaptığımızı burada da yapacağız." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Lübnan planı! Kara operasyonunun genişleyeceği ileri sürüldü

İsrail ordusunun Lübnan sınırına takviye birlikler göndermesinin amacının “toprakları ele geçirmek” olduğu öne sürüldü. Konuya ilişkin konuşan yetkili, operasyonla Hizbullah güçlerinin sınır hattından uzaklaştırılmasının, köylerdeki askeri mevzilerinin ve silah depolarının imha edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

İsrailli yetkililer, birkaç gün öncesine kadar hükümetin İran’a odaklanabilmek için Lübnan’daki gerilimin tırmanmasını kontrol altında tutmaya çalıştığını ifade etti. Aynı yetkili, her bir gelişmenin ayrı ayrı ele alınacağını ve bu süreçte ABD ile istişarelerin sürdürüleceğini belirtti. ABD’li bir yetkili ise “İsrailliler, Hizbullah’ın bombardımanını durdurmak için ne yapmaları gerekiyorsa yapmak zorundalar” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’li ve İsrailli kaynaklara göre, Binyamin Netanyahu, iki ülkenin İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar sürecinde “Lübnan dosyasını yönetme görevini” eski İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’e verdi. Yetkililer, Dermer’in Donald Trump yönetimiyle temasları yürüteceğini ve Lübnan hükümetiyle yapılacak müzakerelere liderlik edeceğini aktardı.

Kaynaklara göre Trump yönetimi, İsrail ile ateşkes şartları konusunda ön koşulsuz ve derhal doğrudan görüşmelere hazır olduğunu bildiren Lübnan hükümetiyle yürütülecek temasları, iki ülke arasında 1948 Arap-İsrail Savaşı’ndan bu yana süren savaş halini resmen sona erdirebilecek daha kapsamlı bir anlaşmanın zeminini hazırlamak için kullanmayı planlıyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 13 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.