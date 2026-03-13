Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

İsrail'in tahliye uyarısı sonrası Tahran'da patlama! Hedefte 3 bölge var

Tahran'da Kudüs Günü yürüyüşü sırasında patlamalar yaşandı. Patlama İsrail'in uyarılarından kısa süre sonra geldi.

'ın başkenti 'da, Yürüyüşü'ne katılanların bulunduğu ve İsrail tarafından tahliye uyarısı yapılan Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı) yakınlarında küçük çaplı patlamalar meydana geldiğini aktardı.

HABERİN ÖZETİ

İsrail'in tahliye uyarısı sonrası Tahran'da patlama! Hedefte 3 bölge var

Tahran'da, İsrail'in tahliye uyarısının ardından Kudüs Günü Yürüyüşü güzergahı yakınlarında küçük çaplı patlamalar yaşandı.
Tahran'daki Kudüs Günü Yürüyüşü güzergahı yakınlarında, İsrail'in tahliye uyarısı sonrası küçük çaplı patlamalar meydana geldi.
Bu olaylar, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarının devamında gerçekleşti.
İran, İsrail ve ABD üslerine saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil birçok üst düzey yetkili hayatını kaybetti.
Saldırılarda ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.
Patlamaların ardından bölgeden gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail'in tahliye uyarısı sonrası Tahran'da patlama! Hedefte 3 bölge var

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

