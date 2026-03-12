Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İran, İsrail'i füzelerle vuruyor! 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı

İsrail ordusu, İran'dan düzenlenen misilleme saldırıları başlattığını duyurdu. İsrail, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıklayarak halkın sığınaklara gitmesi çağrısında bulundu.

12.03.2026
12.03.2026
saat ikonu 08:10

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar 13. gününde de devam ederken, İsrail ordusundan yeni açıklama geldi. Savaş tüm şiddetiyle sürerken, İsrail İran'ın saldırılarına başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, sistemlerinin devreye girdiğini ve halka sığınaklara gitmeleri çağrısında bulunuldu.

İran, İsrail'i füzelerle vuruyor! 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı

İRAN İSRAİL'E FÜZE FIRLATIYOR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzelere müdahale etmek üzere devreye girdiği aktarıldı.

Misilleme saldırıları tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.

Halka "talimatlara uyma" çağrısı da yapılan açıklamada, vatandaşlardan ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

İran, İsrail'i füzelerle vuruyor! 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

