Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Nizamettin Kabaiş’e yönelik tehdit iddialarına derhal soruşturma başlatıldı!

Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabaiş davasında, acılı baba Nizamettin Kabaiş’in tehdit aldığı iddiaları üzerine devletin en üst kademesinden açıklama geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı mekanizmalarının vakit kaybetmeksizin devreye girdiğini belirtti.

"HİÇBİR EYLEME MÜSAMAHAMIZ YOK"

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada vatandaşların güvenliğini hedef alan hiçbir girişimin cezasız kalmayacağını vurguladı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın detaylarına ilişkin şunları söyledi:

"Rojin Kabaiş’in babası Sayın Nizamettin Kabaiş’in kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatılmıştır.

Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Söz konusu iddialar tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir.

Soruşturma süreci, hukukun çizdiği çerçevede bağımsız yargı makamlarınca hassasiyetle yürütülecektir.

Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/abakingurlek/status/2031859242479612176

BAĞIMSIZ YARGI VURGUSU

Soruşturmanın hassasiyetle yürütüleceğini kaydeden Bakan Gürlek, hukukun çizdiği çerçeveden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Gürlek, kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına müsaade edilmeyeceğini ifade ederek, sürecin bağımsız yargı makamlarınca şeffaf bir şekilde yönetileceğini bildirdi.