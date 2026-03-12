Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Nizamettin Kabaiş’e yönelik tehdit iddialarına derhal soruşturma başlatıldı!

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in tehdit edildiğine dair iddialar yargıya taşındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili adli soruşturma başlattığını açıklayarak, "Hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kimsenin baskı altında kalmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Nizamettin Kabaiş’e yönelik tehdit iddialarına derhal soruşturma başlatıldı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 05:32
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 05:32

Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabaiş davasında, acılı baba Nizamettin Kabaiş’in tehdit aldığı iddiaları üzerine devletin en üst kademesinden açıklama geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı mekanizmalarının vakit kaybetmeksizin devreye girdiğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Nizamettin Kabaiş’e yönelik tehdit iddialarına derhal soruşturma başlatıldı!

"HİÇBİR EYLEME MÜSAMAHAMIZ YOK"

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada vatandaşların güvenliğini hedef alan hiçbir girişimin cezasız kalmayacağını vurguladı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın detaylarına ilişkin şunları söyledi:

"Rojin Kabaiş’in babası Sayın Nizamettin Kabaiş’in kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatılmıştır.

Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Söz konusu iddialar tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir.

Soruşturma süreci, hukukun çizdiği çerçevede bağımsız yargı makamlarınca hassasiyetle yürütülecektir.

Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/abakingurlek/status/2031859242479612176

BAĞIMSIZ YARGI VURGUSU

Soruşturmanın hassasiyetle yürütüleceğini kaydeden Bakan Gürlek, hukukun çizdiği çerçeveden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Gürlek, kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına müsaade edilmeyeceğini ifade ederek, sürecin bağımsız yargı makamlarınca şeffaf bir şekilde yönetileceğini bildirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme: İspanya’ya gönderilen telefondan haber var
Rojin Kabaiş'in son videoları ortaya çıktı: "Bağırmalar, çağırmalar, kızmalar"
ETİKETLER
#Nizamettin Kabaiş
#Adalet Bakanı Akın Gürlek
#Rojin Kabaiş Davası
#Tehdit Iddiaları
#Bağımsız Yargı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.