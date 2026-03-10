Menü Kapat
 | Şenay Yurtalan

Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme: İspanya’ya gönderilen telefondan haber var

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in dosyasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Van Barosu tarafından yapılan açıklamada Kabaiş’in teknik inceleme için İspanya’ya gönderilen telefonuna tam erişim sağlanamadığı belirtildi.

Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme: İspanya’ya gönderilen telefondan haber var
Haber Merkezi
10.03.2026
saat ikonu 14:42
10.03.2026
saat ikonu 15:02

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında ölü bulundu. Olay ilk başlarda intihar olarak değerlendirilse de talihsiz genç kızın babası Nizamettin Kabaiş, ilk günden itibaren kızının katil ya da katillerinin bulunması için mücadele etmişti. Dosyaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme: İspanya’ya gönderilen telefondan haber var

Van'da kaybolduktan sonra ölü bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'ın dosyası kapsamında, telefonunun incelenmesi için İspanya'ya gönderildiği ancak tam erişim sağlanamadığı bildirildi.
21 yaşındaki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaybolmuş ve 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.
Olayın intihar olarak değerlendirilmesi başlangıçta babasının itirazlarıyla karşılaşmıştı.
Van Barosu'nun bilgilendirmesine göre, Rojin Kabaiş'ın telefonunun içeriğinin tespiti, imajlarının alınması ve teknik incelemesi için İspanya'ya gönderildiği belirtildi.
Gelen raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı ve yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği ifade edildi.
Van Barosu, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından dijital verilerin eksiksiz ve denetlenebilir biçimde incelenmesinin önemini vurgulayarak, sürecin şeffaf ve etkin yürütülmesinin takipçisi olacaklarını bildirdi.
ROJİN KABAİŞ DOSYASINDA YENİ GELİŞME

Van Barosu tarafından yapılan Rojin Kabaiş dosyasına ilişkin kamuoyu bilgilendirmesinde;

“Rojin Kabaiş dosyasında, bugüne kadar açılamayan telefonun içeriğinin tespiti, imajlarının alınması ve teknik incelemesinin yapılması amacıyla İspanya'ya gönderildiği bilinmektedir.

Ancak gelen son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı; yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmiştir.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından dijital verilerin eksiksiz ve denetlenebilir biçimde incelenmesi büyük önem taşımaktadır.

Sürecin şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesinin takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.” İfadeleri kullanıldı.

Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme: İspanya’ya gönderilen telefondan haber var

Rojin Kabaiş'in son videoları ortaya çıktı: "Bağırmalar, çağırmalar, kızmalar"
Bakan Tunç ile Rojin Kabaiş’in ailesi görüştü! Soruşturmayla ilgili tek talepte bulundular
