Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme: İspanya’ya gönderilen telefondan haber var

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında ölü bulundu. Olay ilk başlarda intihar olarak değerlendirilse de talihsiz genç kızın babası Nizamettin Kabaiş, ilk günden itibaren kızının katil ya da katillerinin bulunması için mücadele etmişti. Dosyaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

ROJİN KABAİŞ DOSYASINDA YENİ GELİŞME

Van Barosu tarafından yapılan Rojin Kabaiş dosyasına ilişkin kamuoyu bilgilendirmesinde;

“Rojin Kabaiş dosyasında, bugüne kadar açılamayan telefonun içeriğinin tespiti, imajlarının alınması ve teknik incelemesinin yapılması amacıyla İspanya'ya gönderildiği bilinmektedir.

Ancak gelen son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı; yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmiştir.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından dijital verilerin eksiksiz ve denetlenebilir biçimde incelenmesi büyük önem taşımaktadır.

Sürecin şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesinin takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.” İfadeleri kullanıldı.