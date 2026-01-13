Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Bakan Tunç, Rojin Kabaiş’in ailesiyle buluştu! Soruşturma titizlikle sürüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rojin Kabaiş’in babası, ağabeyi ve amcasını Bakanlıkta ağırladı. Soruşturmanın tüm detayları hakkında aileyi bilgilendiren Tunç, "Adaletin tecellisi için her adım atılacak" mesajını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Tunç, Rojin Kabaiş’in ailesiyle buluştu! Soruşturma titizlikle sürüyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 19:14
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 19:14

Yılmaz Tunç, ’da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi ’in babası Nizamettin Kabaiş, ağabeyi ve amcasıyla Bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Tunç, "Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili titizlikle sürdürülüyor" dedi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK DEVAM EDİYOR

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kabaiş ailesinin yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştıklarını belirterek, yürütülen soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin aileyi kapsamlı şekilde bilgilendirdiklerini ifade etti. Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ilk andan itibaren titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, uzmanlık gerektiren tüm incelemelerin gecikmeksizin yapıldığını kaydetti.

Bakan Tunç, Rojin Kabaiş’in ailesiyle buluştu! Soruşturma titizlikle sürüyor

ADALETİN TECELLİSİ İÇİN HER ADIM EKSİKSİZ ATILIYOR

Sürecin ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde ve büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Bakan Tunç, acılı ailenin her zaman yanında olacaklarını ifade etti. Tunç, gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımın eksiksiz şekilde atılmaya devam edileceğini bildirdi.

Bakan Tunç, Rojin Kabaiş’in ailesiyle buluştu! Soruşturma titizlikle sürüyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rojin Kabaiş soruşturmasında şoke eden iddia! "Kayıpken suda değilmiş"
Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak gelişme! Yılmaz Tunç İspanya'daki telefonda şifre detayını açıkladı
ETİKETLER
#soruşturma
#adalet bakanı
#rojin kabaiş
#Van
#Nizamettin Kabaiş
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.