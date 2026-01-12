Rojin Kabaiş soruşturmasında şoke eden iddia! "Kayıpken suda değilmiş"

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. 15 aydır Rojin'in ölümüyle ilgili sorulara bir türlü cevap bulunulmazken baba Kabaiş'ten dikkat çeken bir iddia geldi.

NTV'de yer alan habere göre; baba Nizamettin Kabaiş, Ankara davet edildiklerini ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceklerini dile getirdi.

Dosyada birçok delil mevcut olduğu ve bunların başında kızının vücudunda tespit edilen iki erkeğe ait DNA olduğuna dikkat çeken baba Kabaiş, kızının ölüm nedeninin suda boğulma olmadığını öne sürdü.

"18 GÜNLÜK KAYIP SÜRECİNDE SUDA DEĞİLMİŞ"

Kızının boğazına zarar verdiklerini, akciğerinde ise su olmadığını söyleyen Kabaiş, "18 günlük kayıp sürecinde suda değilmiş. Yüzü biraz şişmişti. Vücudunu gördüm. Gassal ile de konuştum. 'Abi 18 gün suda kalacak bir beden değil.' dedi." ifadelerini kullandı.

"TÜM DELİLLER YENİDEN DEĞERENDİRİLMELİ"

Soruşturmanın hızlandırılmasını ve tüm delillerin yeniden değerlendirilmesini talep eden Rojin'in ailesi, olayın netlik kazanmaması durumunda Meclis'in kapısında oturacağını ve açlık grevine başlayacağını dile getirdi.