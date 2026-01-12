Cani kocadan ürküten paylaşım! Eşine kurşun yağdırmıştı: "Kurt son turuna çıktı"

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün dehşete düşüren bir olay yaşanmıştı. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

A.Y isimli şahıs, tabancayla eşi Tuğçe Y'ye kurşun yağdırdı. Göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle ağır yaralanan genç kadın yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla kayıplara karıştı.

GENÇ KADIN KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kanlar içinde bulunan kadın, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ameliyata alınan genç kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

PAYLAŞIMLARI SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Olay sonrası polis merkezine giderek teslim olan A.Y'nın ifadesinde, eşinin kendisini defalarca aldattığını iddia ederek bu nedenle silahını ateşlediğini söylediği bildirildi.

"KURT DARLANDI, SON TURUNA ÇIKTI"

Şüphelinin, saldırıdan önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise soruşturma dosyasına girdi. Şüphelinin mesajında, "Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" ifadelerini kullandığı görüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.