Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cani kocadan ürküten paylaşım! Eşine kurşun yağdırmıştı: "Kurt son turuna çıktı"

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdıran caninin olaydan önce yaptığı sosyal medya paylaşımlar soruşturma dosyasına girdi. Öte yandan şüpheli verdiği ifadesinde defalarca aldatıldığını öne sürdü. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 13:29

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün dehşete düşüren bir olay yaşanmıştı. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

A.Y isimli şahıs, tabancayla eşi Tuğçe Y'ye kurşun yağdırdı. Göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle ağır yaralanan genç kadın yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla kayıplara karıştı.

Cani kocadan ürküten paylaşım! Eşine kurşun yağdırmıştı: "Kurt son turuna çıktı"

GENÇ KADIN KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kanlar içinde bulunan kadın, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cani kocadan ürküten paylaşım! Eşine kurşun yağdırmıştı: "Kurt son turuna çıktı"

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ameliyata alınan genç kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

PAYLAŞIMLARI SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Olay sonrası polis merkezine giderek teslim olan A.Y'nın ifadesinde, eşinin kendisini defalarca aldattığını iddia ederek bu nedenle silahını ateşlediğini söylediği bildirildi.

Cani kocadan ürküten paylaşım! Eşine kurşun yağdırmıştı: "Kurt son turuna çıktı"

"KURT DARLANDI, SON TURUNA ÇIKTI"

Şüphelinin, saldırıdan önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise soruşturma dosyasına girdi. Şüphelinin mesajında, "Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" ifadelerini kullandığı görüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Cani kocadan ürküten paylaşım! Eşine kurşun yağdırmıştı: "Kurt son turuna çıktı"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih'te gündüz vakti bir eve ateş açıldı! Kritik uyuşturucu ve silah detayı
Doğukan Güngör ve Cicişler'den Ceyda Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı: İtiraf ettiler
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.