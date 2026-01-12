Cani kocadan ürküten paylaşım! Eşine kurşun yağdırmıştı: "Kurt son turuna çıktı"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün dehşete düşüren bir olay yaşanmıştı. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
A.Y isimli şahıs, tabancayla eşi Tuğçe Y'ye kurşun yağdırdı. Göğsüne ve karnına isabet eden mermilerle ağır yaralanan genç kadın yere yığılırken, saldırgan olay yerinden hızla kayıplara karıştı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kanlar içinde bulunan kadın, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ameliyata alınan genç kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay sonrası polis merkezine giderek teslim olan A.Y'nın ifadesinde, eşinin kendisini defalarca aldattığını iddia ederek bu nedenle silahını ateşlediğini söylediği bildirildi.
Şüphelinin, saldırıdan önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise soruşturma dosyasına girdi. Şüphelinin mesajında, "Herkesten özür dilerim. Kurt darlandı, son turuna çıktı" ifadelerini kullandığı görüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.