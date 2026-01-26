Rojin Kabaiş'in son videoları ortaya çıktı: "Bağırmalar, çağırmalar, kızmalar"

Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve cansız bedeni 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında bulunan ünviersite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası adalet mücadelesine devam ederken, Rojin'in son görüntüleri de ortaya çıktı.

Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Rojin'in ebeveynlere yönelik çektiği videoda ‘öfke' kontrolünden bahsettiği görülüyor.

'BAĞIRMALAR, ÇAĞIRMALAR, KIZMALAR"

Rojin video kaydında, ''Bağırmalar, çağırmalar, kızmalar. Yani çocuğun sizi anlayabileceğini düşünür müsünüz? Siz bir hata yaptığınızda ben size bağırıp kızsam gerçekten benden nefret edersiniz. İşte çocuğunuz da size karşı böyle bir şey besliyor maalesef. Aynı durum çocuklarda da geçerlidir. Siz öfkeyle bağırdığınız zaman çocuğun size karşı olan bir nefrete dönüşüyor'' ifadelerini kullanıyor.