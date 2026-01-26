Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

Rojin Kabaiş'in son videoları ortaya çıktı: "Bağırmalar, çağırmalar, kızmalar"

Van'da göl kenarında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Rojin'in aileler için çektiği videoda anne ve babalara ‘öfke' kontrolü uyarısında bulunuyor.

IHA
26.01.2026
26.01.2026
'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve cansız bedeni 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında bulunan ünviersite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası mücadelesine devam ederken, Rojin'in son görüntüleri de ortaya çıktı.

Rojin Kabaiş'in son videoları ortaya çıktı: "Bağırmalar, çağırmalar, kızmalar"

Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi olan Rojin'in ebeveynlere yönelik çektiği videoda ‘öfke' kontrolünden bahsettiği görülüyor.

Rojin Kabaiş'in son videoları ortaya çıktı: "Bağırmalar, çağırmalar, kızmalar"

'BAĞIRMALAR, ÇAĞIRMALAR, KIZMALAR"

Rojin kaydında, ''Bağırmalar, çağırmalar, kızmalar. Yani çocuğun sizi anlayabileceğini düşünür müsünüz? Siz bir hata yaptığınızda ben size bağırıp kızsam gerçekten benden nefret edersiniz. İşte çocuğunuz da size karşı böyle bir şey besliyor maalesef. Aynı durum çocuklarda da geçerlidir. Siz öfkeyle bağırdığınız zaman çocuğun size karşı olan bir nefrete dönüşüyor'' ifadelerini kullanıyor.

Rojin Kabaiş'in son videoları ortaya çıktı: "Bağırmalar, çağırmalar, kızmalar"
