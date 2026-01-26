Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Eşini öldüren, oğlunu ve damadını yaralayan adamın ifadesi şoke etti: "Beni aile reisi olarak dinleyen yoktu"

Gaziantep'te tüfekle eşini öldürüp, oğlunu ve damadını da ağır yaralayan İbrahim Halil Ö., bugün 8. kez hakim karşısına çıktı. Sanık İbrahim Halil Ö.'nün mahkeme salonunda yaptığı savunma şoke etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 15:04

Gaziantep'te 2024 yılında tüfekle eşini öldüren, oğlunu ve damadını ağır yaralayan İbrahim Halil Ö.'nün yargılandığı davasının 8'inci duruşma bugün görüldü. Duruşmanın görüldüğü salonda maktul aile avukatları, sanık ve sanık avukatları hazır bulundu.

Eşini öldüren, oğlunu ve damadını yaralayan adamın ifadesi şoke etti: "Beni aile reisi olarak dinleyen yoktu"

"AİLE REİSİ OLMAMA RAĞMEN KİMSE BENİ DİNLEMİYORDU"

Savunması alınan sanık İbrahim Halil Ö., "Her ne kadar soruşturma aşamasında verdiğim ifademde eşimin uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiğimi belirtmiş olsam da, huzurda vermiş olduğum ifadem doğrudur ve geçerlidir. O dönemde hem eşimden hem de oğlumdan şüphelenmekteydim. Ancak eşim ve oğlum benden kaçtıkları için, kendilerine uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarını hiç sormadım. Olay sırasında kendimi korumak amacıyla bıçağı savurdum. Damadımı ya da kızımı bıçaklamak gibi bir niyetim yoktu. Tüfeği balkondan aşağı attım. Bıçağı çektim, Hanifi'nin üzerime bıçak ve tüfekle geldiğini düşündüm. Soruşturma aşamasında damadımı aradığımı ve yakalasaydım öldüreceğimi söylemiş olsam da, elimde yalnızca tüfek vardı, bıçak yoktu. Ayrıca yakalasaydım öldürmek gibi bir kastım bulunmamaktaydı, amacım yalnızca onu bulup konuşmaktı. Aile reisi olmama rağmen kimse tarafından dinlenmediğimi düşündüğüm için kendimi kaybettim. Her ne kadar bu olayda damadımı öldürmek istediğime dair bir beyanda bulunmuş olsam da, kimseyi öldürme kastım yoktur. En fazla yaralama düşüncesi söz konusu olabilir. Bu nedenle huzurda vermiş olduğum ifadem esas alınmalıdır" diye konuştu.

Eşini öldüren, oğlunu ve damadını yaralayan adamın ifadesi şoke etti: "Beni aile reisi olarak dinleyen yoktu"

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Eşini öldüren, oğlunu ve damadını yaralayan adamın ifadesi şoke etti: "Beni aile reisi olarak dinleyen yoktu"

NE OLMUŞTU?

Olay, 13 Mayıs 2024 tarihinde Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadıkları evdeki aile içi tartışma sonrası cinnet getiren Halil Ö. (46), eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Ö. (44), oğlu İ.E.Ö. (15) ve damadı Hanifi B.(23) ateş etti. Olay sonrası tüfekle vurulan eş Zeynep Ö. hayatını kaybederken İ.E.Ö. ile damat Hanifi B. ise ağır yaralandı. Olay sonrası yakalanan katil zanlısı Halil Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kesik baş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı! Her kelimesi dehşete düşürdü: "Kafasını kestik..."
Türkiye onu kedisine sarıldığı fotoğrafla tanıdı! Ali Meşe 93 yaşında hayata gözlerini yumdu
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.