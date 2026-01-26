Eşini öldüren, oğlunu ve damadını yaralayan adamın ifadesi şoke etti: "Beni aile reisi olarak dinleyen yoktu"

Gaziantep'te 2024 yılında tüfekle eşini öldüren, oğlunu ve damadını ağır yaralayan İbrahim Halil Ö.'nün yargılandığı davasının 8'inci duruşma bugün görüldü. Duruşmanın görüldüğü salonda maktul aile avukatları, sanık ve sanık avukatları hazır bulundu.

"AİLE REİSİ OLMAMA RAĞMEN KİMSE BENİ DİNLEMİYORDU"

Savunması alınan sanık İbrahim Halil Ö., "Her ne kadar soruşturma aşamasında verdiğim ifademde eşimin uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiğimi belirtmiş olsam da, huzurda vermiş olduğum ifadem doğrudur ve geçerlidir. O dönemde hem eşimden hem de oğlumdan şüphelenmekteydim. Ancak eşim ve oğlum benden kaçtıkları için, kendilerine uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarını hiç sormadım. Olay sırasında kendimi korumak amacıyla bıçağı savurdum. Damadımı ya da kızımı bıçaklamak gibi bir niyetim yoktu. Tüfeği balkondan aşağı attım. Bıçağı çektim, Hanifi'nin üzerime bıçak ve tüfekle geldiğini düşündüm. Soruşturma aşamasında damadımı aradığımı ve yakalasaydım öldüreceğimi söylemiş olsam da, elimde yalnızca tüfek vardı, bıçak yoktu. Ayrıca yakalasaydım öldürmek gibi bir kastım bulunmamaktaydı, amacım yalnızca onu bulup konuşmaktı. Aile reisi olmama rağmen kimse tarafından dinlenmediğimi düşündüğüm için kendimi kaybettim. Her ne kadar bu olayda damadımı öldürmek istediğime dair bir beyanda bulunmuş olsam da, kimseyi öldürme kastım yoktur. En fazla yaralama düşüncesi söz konusu olabilir. Bu nedenle huzurda vermiş olduğum ifadem esas alınmalıdır" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 13 Mayıs 2024 tarihinde Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadıkları evdeki aile içi tartışma sonrası cinnet getiren Halil Ö. (46), eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Ö. (44), oğlu İ.E.Ö. (15) ve damadı Hanifi B.(23) ateş etti. Olay sonrası tüfekle vurulan eş Zeynep Ö. hayatını kaybederken İ.E.Ö. ile damat Hanifi B. ise ağır yaralandı. Olay sonrası yakalanan katil zanlısı Halil Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.