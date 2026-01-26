Menü Kapat
Türkiye onu kedisine sarıldığı fotoğrafla tanıdı! Ali Meşe 93 yaşında hayata gözlerini yumdu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2018 yılında çıkan yangında kül olan evinin önünde kedisine sarılarak gözyaşı döktüğü kareyle tanınan 93 yaşındaki Ali Meşe, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan ve simge haline gelen Ali Meşe, bir süredir yaşlılığa bağlı sebeplerle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Türkiye onu kedisine sarıldığı fotoğrafla tanıdı! Ali Meşe 93 yaşında hayata gözlerini yumdu

Ali Meşe'nin cenazesi Ordular köyünde ikindi namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecek.

Türkiye onu kedisine sarıldığı fotoğrafla tanıdı! Ali Meşe 93 yaşında hayata gözlerini yumdu

TÜRKİYE O KAREYLE TANIMIŞTI

Ordular köyünde 17 Ocak 2018'de meydana gelen olayda, Ali Meşe sobayı tutuşturmak isterken yangın çıkmış ve ahşap evi kullanılamaz hale gelmişti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında evinin enkazı önünde kedisine sarılarak ağlayan Meşe'nin o anları, Türkiye genelinde yankı uyandırmıştı.

Türkiye onu kedisine sarıldığı fotoğrafla tanıdı! Ali Meşe 93 yaşında hayata gözlerini yumdu

ALİ MEŞE İÇİN YENİ BİR EV İNŞA EDİLMİŞTİ

Olayın ardından devlet yetkililerinin ve hayırseverlerin desteğiyle Ali Meşe için yeni bir ev inşa edilmiş ve yaşlı adam kedisiyle birlikte bu eve yerleştirilmişti.

