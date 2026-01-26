Artvin'de heyelan meydana geldi! Bir sürücünün dikkati faciayı önledi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Artvin'de Şavşat Karayolu’nun 25. kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve dev kaya parçaları karayoluna düştü.
Heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken heyelanı önceden fark eden Oktay Çelik, aracını durdurarak diğer araçların geçişini engelledi. Çelik’in dikkati sayesinde olası bir facianın önüne geçildi.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.