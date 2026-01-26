Artvin'de heyelan meydana geldi! Bir sürücünün dikkati faciayı önledi

Artvin'de Şavşat Karayolu’nun 25. kilometresinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve dev kaya parçaları karayoluna düştü.

HEYELANI FARK ETTİ, ARAÇLARI DURDURDU

Heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken heyelanı önceden fark eden Oktay Çelik, aracını durdurarak diğer araçların geçişini engelledi. Çelik’in dikkati sayesinde olası bir facianın önüne geçildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.