Mardin'de iki grup arasında kanlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi üzeri oldu. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre içinde büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Silahlı kavgada 56 yaşındaki Suud Çeçen, 54 yaşındaki A.Ç., 52 yaşındaki D.Ç., 24 yaşındaki S.A. ve 30 yaşındaki M.A. yaralandı.

Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Suud Çeçen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan polis ekipleri tarafından olaya karıştığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.